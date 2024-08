En su visita a La Araucanía, el presidente Gabriel Boric enfatizó la importancia de incorporar la solidaridad en la nueva reforma de pensiones, subrayando que no se trata de un capricho de la izquierda voluntarista. Durante la inauguración del Centro de Cuidados Comunitarios en Nueva Imperial, destacó la necesidad de reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres, que luego se refleja en pensiones insuficientes. Boric hizo un llamado a construir una sociedad cohesionada, donde los de mayores ingresos contribuyan para lograr una mayor justicia social. Cabe recordar que el Senado ya aprobó en general y particular la tramitación de la reforma de pensiones, previendo su despacho antes de febrero de 2025.

En medio de su gira por la región de La Araucanía, el presidente Gabriel Boric reiteró el llamado a involucrar la solidaridad en la nueva reforma de pensiones. En ese sentido, aseguró que la iniciativa “no es un capricho de la izquierda voluntarista”.

El mandatario fue parte de la inauguración del Centro de Cuidados Comunitarios de Nueva Imperial, donde dio un discurso a quienes son parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”.

En ese contexto, sostuvo que con este centro nos “estamos haciendo cargo de la deuda histórica que tiene el país en materia de cuidados, principalmente con las mujeres de nuestra patria”.

Lo anterior lo enlazó con la reforma previsional, pues según dijo, “estas mujeres por su trabajo, al no ser reconocido, al no ser remunerado, después van a tener una pensión seguramente miserable que no les va a alcanzar para vivir”.

“No es un capricho de la izquierda”

“Por esas mujeres es importante incorporar solidaridad en la reforma de pensiones. No es un capricho de la izquierda voluntarista. La solidaridad es necesaria para que mujeres que trabajan toda su vida de manera no reconocida, que no son flojas, que no es que no le hayan trabajado un peso a nadie como muchas veces dicen algunos (…) puedan tener derecho a una pensión digna”, destacó.

En ese sentido, Boric apuntó a componer una “sociedad cohesionada” donde los de mayores ingresos puedan entregar “un poco de esa plusvalía para poder construir una sociedad más justa”.

Recordemos que el Senado ya aprobó tramitar en general y particular la reforma de pensiones, la que sería despachada antes de febrero del 2025.