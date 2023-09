"Partiendo por el dictador Augusto Pinochet, se institucionalizó una cobardía por parte de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos que no quisieron colaborar, no quisieron entregar información, no quisieron pedir disculpas", señaló Vallejo.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, criticó la “cobardía” de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, en especial, por parte de Augusto Pinochet.

Así lo aseguró en Stock Disponible de Canal VíaX, donde la secretaria de Estado abordó lo que ha sido la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Se trata de una rememoración que no ha estado exenta de polémicas, tanto por la negativa de la oposición a ser parte de las actividades, como también por los dichos del propio presidente Gabriel Boric después del suicidio del homicida de Víctor Jara.

“Hay sobreinterpretaciones del Presidente, y él lo lamentó, justamente, porque entendió que en el contexto de sus palabras se interpretara como se interpretó”, señaló Vallejo.

En ese sentido, apuntó a que el mandatario “nunca hizo mención a ningún caso en particular. Él habla sobre una trayectoria de cobardía que ha existido en nuestro país, y él mismo lo reafirmó”.

“No se arrepiente de señalar que, efectivamente, en nuestro país, partiendo por el dictador Augusto Pinochet, se institucionalizó una cobardía por parte de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos que no quisieron colaborar, no quisieron entregar información, no quisieron pedir disculpas”, fustigó Vallejo.

“Y cuando tuvieron que enfrentarse a la justicia, prácticamente huyeron”, criticó la ministra Vallejo.

De todas maneras, desde La Moneda no han sido los únicos en apuntar al dictador Pinochet por lo sucedido el 11 de septiembre de 1973, tal como lo hizo el retirado general Ricardo Martínez Menanteau, quien lo responsabilizó del Golpe de Estado.

“Yo creo que es obvio, y evidente, que Augusto Pinochet tuvo responsabilidad de mando, porque así funcionan las Fuerzas Armadas, el Ejército y las Fuerzas Armadas en general, y lo mismo con las policías”, apuntó la secretaria de Estado.

En esa línea, destacó que las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, “tienen una jerarquía, tienen un mando y, en general, hay obediencia a eso, pero hay otros que no obedecieron”.

“Hubo gente que se rebeló frente a los crímenes que se estaban cometiendo y le costó la vida a Schneider”, recordó, en alusión al general que fue asesinado por un grupo de ultraderecha que intentó secuestrarlo en 1970. De hecho, a partir de su pensamiento, se originó la denominada “Doctrina Schneider”, que propicia el respeto por el orden constitucional.

“Yo creo que eso da cuenta que, en muchos otros casos, hubo gente que pudo tomar el mismo paso y no lo hizo. Entonces no es solo la responsabilidad de mando de Augusto Pinochet, que por cierto la tuvo, y por lo cual, lisa y llanamente, no pagó como correspondía”, fustigó Vallejo.

Por otro lado, consultada sobre el levantamiento parcial del secreto del informe Valech, la ministra vocera de La Moneda defendió la propuesta, apuntando al Plan Nacional de Búsqueda.

“En el marco de la verdad, en el marco de la justicia y de la reparación, está el Plan Nacional de Búsqueda que requiere este levantamiento parcial del secreto del Informe Valech, respetando el consentimiento de las víctimas, pero contribuyendo a la descripción de las trayectorias de los detenidos desaparecidos y las víctimas a las violaciones a los derechos humanos”, dijo Vallejo.

“Todavía nos falta por conocer esta trayectoria de más de 1.400 detenidos y detenidas desaparecidas, principalmente hombres, y el Plan Nacional de Búsqueda necesita de esta información para poder avanzar. Pero como lo dijo el presidente, el respeto a las víctimas es clave en esto”, concluyó.