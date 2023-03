La Senadora Fabiola Campillai (IND), se mostró crítica del proyecto de Ley Naín-Retamal, recientemente aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa propone más atribuciones para las policías, como la presunción de inocencia ante el uso de sus armas de servicio.

Al respecto, la parlamentaria, quien fue víctima del uso desmedido de la fuerza por parte de un agente de Carabineros y que le desfiguró el rostro y la dejó ciega, aseguró que, de haber estado vigente un marco legislativo como el propuesto en la Ley Naín-Retamal “yo no hubiese tenido justicia”.

“Con esta legislación, con este proyecto, yo no hubiese tenido justicia”, aseguró Fabiola Campillai, y agregó que “no podemos dejar que este sea un proyecto exprés. Este proyecto va en retroceso de los tratados internacionales en materia de DD.HH. que Chile ratificó”.

Sin embargo, Fabiola Campillai no se cerró a la posibilidad de discutir legislativamente al respecto, y que le preocupa la seguridad de la ciudadanía.

“Estoy en contra de la delincuencia, y en todo lo que está ocurriendo en Chile, estoy a favor de todas las chilenas y chilenos, a favor de su seguridad, de su tranquilidad, pero estoy muy preocupada porque este proyecto no se ha visto bien, no hemos escuchado a académicos, no hemos escuchados a penalistas, no hemos escuchado a víctimas”, cerró la senadora Campillai.