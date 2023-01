El diputado republicano Johannes Kaiser reconoció que en su perfil de Twitter compartió una frase sacada de contexto y viralizada, emitida por el Presidente Gabriel Boric, cuando este aún era diputado.

Fue este 27 de enero, a las 13:28 horas, que Kaiser difundió supuestas palabras dichas por Boric. “Hay que hacer una revolución con el lumpen, porque son los únicos que no tienen nada que perder”, adjudica el diputado a quien entonces trabajaba en la Cámara Baja.

La frase de Boric había sido viralizada en redes sociales, sin embargo, pese a que sí fueron palabras emitidas por el ahora Presidente de la República, estas correspondían a una cita. En efecto, el entonces parlamentario se estaba refiriendo a dichos de otra persona.

El contexto es el siguiente. Todo ocurre en una conferencia llamada “Su horizonte político”, organizada por el Centro de Estudios Públicos en 2014. En ella participaron Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic. Todos diputados en aquella fecha.

Precisamente fue durante un pregunta-respuesta, al hablar respecto al movimiento estudiantil, que Gabriel Boric manifestó lo siguiente:

“Concuerdo en que las movilizaciones, o más que las movilizaciones, también tienden a fetichizarse. O sea, todos concordamos, yo creo acá, que la marcha como procesión, como liturgia fúnebre de no sé la Plaza Italia a La Moneda, sin un sentido político, o la toma, cuando se convierte…A ver, voy a poner un ejemplo. El líder del VOP, de la Vanguardia Organizada del Pueblo, los que mataron a Pérez Zujovic, en su momento decía ‘hay que hacer la revolución con el lumpen, porque son los únicos que no tienen nada que perder’. En el fondo ¿por qué hago esa referencia? Porque hay un momento en que todo tipo de movilización puede terminar vaciándose de sentido. Vaciándose absolutamente de sentido. Entonces, no toda movilización es necesaria. La movilización tiene que ser funcional a objetivos políticos”.