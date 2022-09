"Me dijo cómo podemos compensar. Le dije que no venimos a pedir compensaciones ni mas cargos", señaló el timonel del PC, Guillermo Teillier, respecto a una conversación que tuvo con el presidente Gabriel Boric. Esto, tras la fallida designación de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior, luego que se reflotara una serie de polémicos tweets en 2011.

El presidente del partido Comunista, Guillermo Teillier, reveló una conversación con el presidente Gabriel Boric tras la fallida designación de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior.

El militante del PC tenía todo listo para reemplazar a Manuel Monsalve el pasado martes. Sin embargo, tras reflotarse una serie de publicaciones en redes sociales de 2011, el Mandatario optó por bajarle el pulgar a su nombramiento.

“El Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda. Él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tweets, pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario”, señaló Teillier en Radio Nuevo Mundo, según consigna Emol.

Cabe recordar que Cataldo, exsubsecretario de Educación, terminó llegando al Ministerio del Interior como subsecretario de Desarrollo Regional.

“Con las presiones de la derecha era imposible sostenerlo, porque no lo iban a dejar ejercer su cargo, porque la derecha había hecho abandono de la sala y entonces era muy complicado”, agregó el exdiputado.

En ese sentido, aseguró que “él (Boric) me dijo cómo podemos compensar. Le dije que no venimos a pedir compensaciones ni mas cargos, sino que se entienda que es una situación política incomoda”.

Cabe recordar que ese mismo martes se realizó una reunión entre el jefe de Estado y todos los partidos con representación parlamentaria -menos el Partido Republicano- en La Moneda. Esto, con el fin de comenzar a definir un nuevo itinerario constitucional.

En el mismo espacio radial, Teillier confesó que pensaron en no asistir a dicho encuentro tras la situación de Cataldo.

“Tuvimos dudas de ir en la tarde a la reunión de presidentes, esa es la verdad. No entendíamos bien a esa hora (el vuelco en el nombramiento). Fue un golpe para el partido, uno lo puede entender, pero fue un golpe”, concluyó.