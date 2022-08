Una serie de conversaciones de Héctor Llaitul, líder de la CAM, se han conocido desde su detención el miércoles pasado.

Una de las más polémicas fue la que sostuvo con una asesora de la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, hecho que terminó con la renuncia de la secretaria de Estado.

Además, BioBioChile reveló que la exdiputada Clemira Pacheco (PS) también telefoneó a Llaitul el 10 de julio de 2021. En aquella oportunidad hablaron de la muerte de Pablo Marchant, exintegrante de la CAM, al interior de una faena de Forestal Mininco en la comuna de Carahue

Sin embargo, La Tercera tuvo acceso a un diálogo entre Llaitul y su amigo Jorge Padilla, donde el representante indígena se refiere en duros términos al presidente Gabriel Boric.

De acuerdo al medio, este llamado se dio cuatro días después de la segunda vuelta presidencial, cuando el candidato de Apruebo Dignidad ya había vencido a José Antonio Kast.

Luego de mantener una discusión sobre el exabanderado del Partido Republicano, la conversación cambió de rumbo y se basó en la figura de Boric:

— Héctor Llaitul: Ese hueón del guatón cu… del Boric. Ese hueón sí que le tengo mala, porque va a ser un convertido cu…

— Jorge Padilla: Qué opinai, no opiní.

— Héctor Llaitul: No, ese hueón se va a vender, ya se vendió ese con… Aparte de ser socialdemócrata y jurarse medio Che Guevara, ahora va a andar (….) con los grupos económicos y va a gobernar igual. Acuérdate de ese hueón, en el contexto del gobierno de ese cu… me van a matar a mí, acuérdate hueón.

— Jorge Padilla: Acuérdate que cuando andabai con la (Michelle) Bachelet, igual tu andabai atrás pegadito a la Bachelet po hueón.

— Héctor Llaitul: No, nunca he andado detrás de los cu… yo, nunca compadre. Si la Bachelet y el Aleuy me pusieron el caso Huracán.

— Jorge Padilla: Sí.