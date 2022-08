"No habrá tregua a las forestales", respondió la CAM al historiador José Bengoa, quien pidió suspender sus acciones por 30 días para no favorecer al Rechazo de cara al plebiscito. La organización liderada por Héctor Llaitul indicó que nunca fueron parte de este proceso y criticó el principio de plurinacionalidad, asegurando que tiene "nula perspectiva de transformación".

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) respondió al historiador José Bengoa, quien pidió una “tregua” a la organización de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

A través de una carta, publicada en Le Monde Diplomatique, Bengoa llama a suspender sus acciones por 30 días para no favorecer la opción del Rechazo. “El Apruebo será también mayoritario en el pueblo mapuche y la CAM no los puede defraudar”, señaló.

“Según algunos supuestos intelectuales con bastante tribuna mediática, ahora tendríamos una especie de alianza táctica con la derecha chilena para ‘desestabilizar’ el plebiscito constitucional a favor de los sectores más conservadores”, señaló la agrupación liderada por Héctor Llaitul.

En ese sentido, indica que “es de esperar algún próximo artículo que siga denostando a nuestra organización por parte no sólo de la derecha fascista, sino también desde aquellos que dijeron ser nuestros aliados”.

Por otra parte, asegura que la plurinacionalidad -principio consagrada en la propuesta de la Convención– es una medida “vacía de fuerza territorial y con nula perspectiva de transformación”, ya que la consideran “un invento académico de una élite que busca espacios y cuotas de poder”.

CAM asegura que “no habrá tregua a las forestales”

Respecto a José Bengoa, afirma que “nos ha usado de objeto de estudio para posicionarse académica y políticamente, pero se nota que no ha leído nuestros comunicados ni nuestros escritos públicos, y menos sabe de nuestra práctica política”.

“Debe ser que conoce sólo la parte de la historia mapuche que le es útil para remodelar el multiculturalismo chileno y que resulta funcional al poder dominante”, expresa.

Asimismo, la CAM asevera que no afecta los intereses del Apruebo con sus acciones en la Macrozona Sur. “Le decimos a aquellos que están ahí que el problema no es nuestro proyecto de liberación, sino la acumulación de fuerzas que el Apruebo no logró hacer para disputar el plebiscito”, explican.

“A esta pseudo izquierda que se posiciona hoy en el Gobierno, en la medida que se sigan alineando al empresariado, principalmente a las forestales, comprometidos en contra de la causa mapuche, los seguiremos confrontando y denunciando”, agrega respecto al mandato de Gabriel Boric.

Finalmente, manifiesta que “no es nuestra responsabilidad llamar a votar Apruebo o Rechazo, ya que nunca fuimos parte de este proceso. (…) No habrá tregua a las forestales”.