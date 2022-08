El otro telefonazo a Llaitul: la llamada de exdiputada y mujer fuerte del PS en Concepción

La hoy ex ministra Jeannette Vega no fue la única figura política con la que Héctor Llaitul se comunicó en los meses previo a su detención. En la lista también figura la ex diputada del Partido Socialista por la región del Bío Bío, Clemira Pacheco.

La información consta en un informe reservado de la PDI -a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile- en el que se da cuenta de un telefonazo de la otrora mujer fuerte del PS al líder de la CAM, tras la muerte de Pablo Marchant.

En el intercambio, fechado el 10 de julio de 2021 a las 09:59 horas, Llaitul califica a ‘Toño’ como un “destacado militante” de la Coordinadora Arauco Malleco, pese a que al interior de sus filas evaluaba su expulsión.

En la conversación el portavoz de la CAM también se refiere a la confusión inicial que apuntaba a que el fallecido era su hijo y no Marchant tal como divulgaron erróneamente medios de comunicación. Información que luego fue desmentida. En la oportunidad, Llaitul le confidenció su sentir a Pacheco:

“Pensaron y sostuvieron hasta el final que era mi hijo, porque ese era el canto de victoria que tenían estos malditos”, lanzó.

Además de las conversaciones recogidas por Ex-Ante relativas a Marchant, BBCL tuvo acceso a otros pasajes de las mismas, en las que se revela el miedo del líder de la CAM a que fuese traicionado por Marchant.

“En el caso del Toño es bien amariconao ese… ese es un problema, vivir con… frente a un hueón amariconao, no podís confiar po, porque tarde o temprano te va a traicionar po”, dijo Llaitul al teléfono la noche del 12 de abril.

¿Quién es Clemira Pacheco?

Clemira Pacheco es una reconocida personalidad política en la región del Bío Bío. Militante del Partido Socialista (PS), consiguió en 2005 un escaño en la Cámara de Diputados para el periodo 2006-2014 en representación del distrito que comprendía a las comunas de Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé.

Luego fue reelecta en dos oportunidades, manteniéndose en la Cámara Baja hasta 2018, fecha en la que desapareció de la esfera pública hasta ahora.

La cercanía entre la exdiputada socialista y el líder de la CAM no es nueva. Archivos de prensa de 2017 cuentan el día en que la entonces parlamentaria en ejercicio visitó a Llaitul en la cárcel de Concepción, donde se encontraba privado de libertad en el marco de la Operación Huracán.

Consultada por la conversación, Pacheco dijo no acordarse de la llamada, sin embargo, justificó el diálogo apuntando a que en ese momento ya no era funcionaria pública, por lo que podía conversar con quien quisiera en el ámbito privado.

La exdiputada evitó responder si se considera o no cercana a Llaitul. En tanto, tras acordar un nuevo llamado con esta unidad de investigación para recordar la conversación con el vocero de la CAM, Pacheco no volvió a contestar.

Lea la conversación completa