"En Chile hemos comunicado, y seguiremos comunicando, sobre los fundamental que es el uso de la mascarilla", señaló el ministro de Salud ante el "relajamiento" de las medidas sanitarias por parte de algunos países europeos. Además, llamó a la población a vacunarse, ya que un gran porcentaje de los pacientes hospitalizados no cuentan con su esquema completo.

Este jueves, el ministro de Salud, Enrique Paris, reforzó la importancia de utilizar la mascarilla para evitarla propagación del covid-19.

“Ayer, la directora del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de Atlanta señaló que aún es pronto para cambiar las instrucciones en el uso de la mascarilla, indicando que por ahora no es el momento de cambiar estas recomendaciones o relajar las restricciones destinadas a prevenir el covid-19″, indicó en el balance sanitario.

Sin embargo, recordó que algunos países europeos han comenzado a levantar restricciones en relación a la pandemia. “El Primer Ministro del Reino Unido señaló ayer el fin anticipado de todas las restricciones por coronavirus en Inglaterra”, dijo.

En ese sentido, el secretario de Estado aseveró que “acá en Chile hemos comunicado, y seguiremos comunicando, sobre los fundamental que es el uso de la mascarilla para prevenir la posibilidad de contagio”.

Además, destacó la campaña de vacunación y la exigencia del Pase de Movilidad para realizar diversas actividades.

Vacunación para controlar la pandemia

Por otra parte, Paris manifestó su preocupación por el avance de la variante Ómicron en el país, sobre todo por el resentimiento del sistema hospitalario.

“En la segunda ola tuvimos como máximo un día 9 mil y tantos pacientes. Ahora, hemos llegado a tener más de 37 mil pacientes por día”, explicó.

Finalmente, detalló que la mayoría de estos pacientes no han recibido ninguna vacuna o no han completado su esquema.