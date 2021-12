El exministro de Defensa, Mario Desbordes, desclasificó un episodio hasta ahora desconocido, que podría marcar las relaciones diplomáticas con Argentina, especialmente en temas limítrofes.

Se trata de una declaración de 52 puntos que firmó el presidente Sebastián Piñera con su homólogo trasandino, Alberto Fernández, en enero de 2021.

En el documento, en específico en el punto 51, se indica que “el Presidente Piñera reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Sin embargo, según advirtieron en su oportunidad distintos expertos, el problema es que no sólo queda por escrito el respaldo de nuestro país al histórico reclamo argentino de esas islas, sino que además incluye a los espacios marítimos circundantes.

Esto último, precisamente ha sido uno de los reclamos que ha realizado la Casa Rosada sobre la plataforma continental extendida en los mares australes y antárticos, colisionando con los intereses chilenos.

La advertencia de La Armada que fue desoída

Al respecto, en entrevista con Tomás Mosciatti en BioBioTV, el exministro de Defensa, Mario Desbordes, criticó la política exterior del presidente Piñera, especialmente por lo sucedido con los vecinos trasandinos.

“Lo que pasó con Argentina, la visita del presidente Fernández y firmarle un documento en que le reconocemos el dominio en la plataforma continental de las Malvinas, como si no fuera la misma que tenemos en la zona Austral”, criticó.

En esa línea, Desbordes reveló las advertencias que le realizaron al presidente Piñera y que no fueron oídas en La Moneda.

“Yo hubiera sido ministro de Defensa, no firmo eso, no, no. La Armada se lo representó al Gobierno, yo lo puedo desclasificar hoy día y de manera muy fuerte. El almirante Leiva (se lo dijo al Gobierno)”, contó.

No obstante, pese al consejo, el mandatario validó lo que estaba haciendo el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, agregó.

Desbordes: “Fue un error garrafal

“La misma plataforma de las Malvinas es la que nosotros estamos diciendo que Argentina nos está corriendo en el Punto G, que se lo agregaron gratuitamente”, sostuvo Desbordes.

“No logro encontrarle una justificación, salvo esto de querer caerle bien a todo el mundo, ser simpático con todo el mundo, (con) un embajador que no es de carrera”, indicó en alusión a Nicolás Monckeberg.

“Fue un error garrafal. Se ha tratado de enmendar, la directora de Límites y la subsecretaria (de Relaciones Exteriores) han logrado enmendar esto con las nuevas declaraciones y con los nuevos decretos”, añadió.

“Si alguna vez tenemos un diferendo con Argentina por los mares australes, nos van a poner ese acuerdo (en la mesa), que se firmó entre presidentes en La Moneda”, concluyó.