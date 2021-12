Desde la Cancillería se refirieron a las declaraciones del exministro de Defensa, Mario Desbordes, quien sostuvo que el presidente Sebastián Piñera firmó un acuerdo con Argentina que podría complicar los temas limítrofes, pese a las advertencias de la Armada, las que fueron tildadas como “incorrectas” desde La Moneda.

En específico, lo mencionado por Desbordes corresponde a una declaración de 52 puntos que firmó el presidente Sebastián Piñera con su homólogo trasandino, Alberto Fernández, en enero de este año.

Ante ello, por medio de un comunicado, precisaron que “el apoyo de Chile a los reclamos de soberanía argentina respecto de las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes no es una innovación de la declaración presidencial de 2021. En efecto, dicho respaldo, utilizando exactamente las mismas palabras se ha venido formulando en declaraciones presidenciales desde 1992″.

En esa misma línea, la misiva expone que contrario a lo expuesto por el exsecretario de Estado “la plataforma continental a la cual Chile tiene derecho en la zona Austral no presenta riesgo de superposición alguno con los espacios marítimos generados por las islas Malvinas”.

“El señor Desbordes parece sugerir que Chile debió haberse limitado a respaldar la pretensión de soberanía sobre las islas solamente, dejando atrás casi 30 años de práctica diplomática nacional, y excluyendo los espacios marítimos que estas generan”, expusieron desde Cancillería.

A ello, agregaron que esto podría implicar que “para quien emitió dicha opinión existirían islas que no generan espacios marítimos circundantes, lo que no solo carece de fundamento a la luz del derecho internacional del mar, sino que además resultaría perjudicial para los intereses de Chile”, enfatizando también que “la plataforma de Malvinas no guarda relación alguna con el Mar Austral o la zona al sur del punto F”.

Además, afirmaron que el tratado de paz y amistad de 1984 entre Chile y Argentina “no contiene un ‘punto G’ como el que refiere el señor Desbordes, el punto final es el punto F y se encuentra lejos de cualquier riesgo de superposición con los espacios marítimos circundantes de las Islas Malvinas aludidos en la declaración de 2021″.

Finalmente, desde Cancillería indicaron que Chile “nunca ha sostenido que Argentina haya ‘corrido el punto G’ que no existe en ningún tratado, ni tampoco el punto F que sí existe. Chile sostiene que la pretensión de Argentina de tener derechos sobre la plataforma continental al sur de dicho punto se superpone a los legítimos derechos que Chile tiene sobre dicha zona y al sureste de la misma”.

Punto 51

En el documento, en específico en el punto 51, se indica que “el Presidente Piñera reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Sin embargo, según advirtieron en su oportunidad distintos expertos, el problema es que no sólo queda por escrito el respaldo de nuestro país al histórico reclamo argentino de esas islas, sino que además incluye a los espacios marítimos circundantes.

Esto último, precisamente ha sido uno de los reclamos que ha realizado la Casa Rosada sobre la plataforma continental extendida en los mares australes y antárticos, colisionando con los intereses chilenos.

Al respecto, Desbordes apuntó que “lo que pasó con Argentina, la visita del presidente Fernández y firmarle un documento en que le reconocemos el dominio en la plataforma continental de las Malvinas, como si no fuera la misma que tenemos en la zona Austral”.