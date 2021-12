Mario Desbordes y Nueva Constitución: "Si la propuesta es mala, voy a ser el guaripola del rechazo"

El expresidente de RN, Mario Desbordes, analizó su renuncia a la colectividad, asegurando que entrado el mes de marzo tomará una decisión definitiva.

De la situación actual de su partido, política y la Nueva Constitución conversó en La entrevista de Tomás Mosciatti.

Sobre Renovación Nacional

“He pensado en irme, no busco generar una crisis. Lo más sano es que yo dé un paso al costado”.

“Carlos Larraín ayudó, hizo préstamos y se le devolvió la plata. El quiebre definitivo con Carlos Larraín viene en 2019, cuando estábamos en la misma lógica diciéndole al gobierno que tenía que hacer reformas ahora, la primera semana del estallido”.

Sanción de RN

“Me dio risa eso, es que es ridículo el supuesto juez es un abogado de la oficina de Carlos Larraín, ahora, me sanciona por haber apoyado a un candidato que no era del pacto, pero había un acuerdo de Comisión política que permitía ese apoyo. Yo no tenia idea la posibilidad de sanción, no resiste análisis jurídico, yo voy a ver si se lo apelo al tribunal o voy al Tricel directo ”.

“Diego Schalper es el que manda en RN. El que tiene el poder dentro del partido es el presidente, pero el que tiene el poder fuerte es Diego”.

José Antonio Kast y Gabriel Boric

“Si el Kast de segunda vuelta es el que vamos a tener en los próximos 4 años, nosotros, el partido, nos vamos a poner a la derecha de Kast”.

“Johannes Kaiser lo terminó por sepultar, movilizó un millón de personas”.

“La gente quiere reformas bien hechas y Gabriel de segunda vuelta logró que lo vieran como el tipo que va a hacer las reformas”.

El gobierno de Sebastián Piñera

“Yo fui parte del primer gobierno y me tocó la reconstrucción y por Dios que lo hizo bien en esa parte, es bueno en la gestión pero en lo social, en la sensibilidad no. No creo que volvería a votar por Piñera”.