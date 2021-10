El tenso momento televisivo se originó durante el programa Aquí Se Debate Parlamentarias de CNN Chile, luego que Matamala le recordara su polémico tuiteo donde replicaba una fake news del portal español La Tribuna, acusando a la diputada Camila Vallejo de defender “el derecho a la pedofilia”, situación que incluso le valió ser demandado.

“¿Hace un mea culpa de aquellos hechos en que se ha visto involucrado?”, le consultó el periodista, ante lo cual De la Carrera se defendió recordando que la Justicia había fallado a su favor.

“Daniel, esa es tu opinión. La justicia dictaminó de que yo había emitido ninguna noticia falsa y condenó en costas a Camila Vallejo. Por lo tanto, yo le gané en la Justicia donde realmente es lo que importa, y donde el ABC del derecho es que tú para acusar a alguien tienes que tener pruebas, y no tenían pruebas”, replicó.

“La justicia dice que usted no cometió un delito, eso no es lo mismo que decir que no hubo una noticia, porque efectivamente hubo una noticia falsa. Usted difundió una noticia falsa diciendo que Camila Vallejo apoyaba la pedofilia”, insistió el conductor del programa.

Ante lo cual, el candidato del Frente Social Cristiano respondió que “para ser preciso lo que hice yo fue citar un titular de un diario español y decir deberá ser aclarado”.

Matamala le pidió a de la Carrera que “no mienta”

“No es un diario español, es un medio dedicado a difundir noticias falsas desde España que se llama La Tribuna”, aclaró Matamala, quien le espetó si su estándar ético era simplemente no ser condenado por la Justicia.

De la Carrera cuestionó reportaje sobre Venezuela

“Tengo mucho estándar ético, nunca he tenido un problema ético con nadie”, sostuvo el candidato al Congreso, quien le enrostró a Matamala un reportaje sobre Venezuela donde aseguró que no había desabastecimiento.

“Eso es falso, señor De la Carrera y usted lo sabe perfectamente y le pido que por favor no mienta”, contestó el periodista.

“Lo vi defendiendo la dictadura de Maduro a través de decir que no había desabastecimiento en un supermercado en Venezuela”, acusó De la Carrera, tras lo cual citó un capítulo de su libro “Poderoso caballero: El peso del dinero en la política chilena”.

Acusó a Matamala de injuriar al exsuperintendente de Salud, Luis Romero

En el texto, el profesional de CNN Chile aludió al vínculo que tenía el exsuperintendente de Salud, Luis Romero, con isapre Colmena. De hecho, según el libro, este último fue su gerente general.

“En el capítulo cuatro del Poderoso Caballero, donde yo también tuve algún grado de protagonismo, también usted emite declaraciones falsas, injuriosas respecto de Luis Romero”, aseveró.

“Cuando uno tiene tejado de vidrio no puede imponer un estándar ético y moral a las otras personas”, agregó.

“Eso no es verdad, señor De la Carrera. No hay ninguna declaración falsa, ni injuriosa en ese libro sobre el señor Romero. Le pido por favor que no mienta”, respondió Matamala.

Ante esto, el candidato a diputado le pidió a su entrevistador que no se “victimizara”.

“Usted ha dicho algo que es falso en este momento y le exijo que diga qué es lo injurioso o falso”, le pidió Matamala, a lo que De la Carrera dijo “usted no me puede exigir nada, yo sostengo lo que he dicho”.

“Usted hace una imputación falsa, dice que Luis Romero habría salido de la Superintendencia de Salud para ocupar un cargo inmediatamente en Colmena. Eso es falso, él salió para ser gerente de operaciones en la Clínica Alemana, permaneció prácticamente un año en la Clínica Alemana” aseguró De la Carrera.

“Luis Romero ha tenido que sufrir lo que usted puso en el libro en carne propia, entonces yo creo que usted le debe una disculpa a Luis Romero”, añadió.

“No hay nada que disculparse, porque cada una de las palabras que están en el libro son verdad. Y lamento que usted vuelva a repetir una mentira contra una persona a la que se le acusa de defender la pedofilia y no haga un mea culpa al respecto y además trate de mentirosas a otras personas”, cerró Matamala.

“Lamento que usted venga a este programa a faltar a la verdad”, concluyó.