La tarde de este viernes, diversas personas reportaron a través de redes sociales, que estaban recibiendo un correo donde se les informaba que eran beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia Universal. ¿Lo extraño?, es que no era para ellos.

“Estimado Mario Alberto López Muñoz”, con este nombre se emitieron distintos mails que señalaban que esta persona recibirá su pago este 29 de octubre y que los montos serán del 100%.

En Twitter se comenzaron a leer reacciones como “si alguien conoce a ‘Mario Alberto López Muñoz’, avísenle que le salió el IFE UNIVERSAL de octubre 2021 y será de un 100%. No tengo idea quién es y tampoco porque me llegó el email a mi pero me alegro mucho por él”.

Así como también la gente pensó que se trataba de una estafa. “OJO! Me llegó un mail que claramente es una ESTAFA para robar datos personales, y al parecer varios más lo han recibido. Si lo ven, no pinchen ningún LINK. Dice que es del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de octubre”, tuiteó una internauta.

Ante esto, el Ministerio de Desarrollo Social emitió un comunicado diciendo que “Si recibiste un correo electrónico indicando que eres beneficiario del #IFEUniversal de octubre con un nombre distinto al tuyo, no te preocupes, esto se debe a un error del sistema, que ya se ha solucionado. En las próximas horas recibirás el comprobante correcto”.

Recordemos que desde este viernes, el Gobierno comenzó a transferir los primeros pagos del Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE) correspondiente a octubre.

El beneficio de este mes volverá a ser con monto completo, luego que solo en septiembre -por ley- los pagos fueran del 50%. Por ejemplo, un grupo familiar compuesto por tres integrantes obtendrá $400.000 y no $200 mil como el pasado mes.