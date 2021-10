El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, apuntó contra los programas económicos de Gabriel Boric y José Antonio Kast por considerarlos “ingenuos” en materia de recaudación fiscal.

Esta crítica fue realizada tras una reunión con la Comisión Nacional de Productividad. En esta instancia, el exministro de Desarrollo Social aprovechó de reiteras las bases económicas de su campaña, las que se resumen en combatir el populismo, aumentar la carga fiscal de manera equilibrada y mejorar la productividad del país.

“Me impresiona cuando veo a Nicolás Grau, jefe del programa económico de Boric, cuando dice que el crecimiento no es parte de sus prioridades. Un país que no crece es igual que un hogar que no aumenta sus ingresos y quiere pagar su deuda en el futuro”, señaló el exministro de Desarrollo Social.

Además, aseguró que existe no funcionan los proyectos de desarrollo que son “ingenuos”, indicando que esta condición se evidencia en las propuestas de Boric y Kast.

“Creemos que hay ingenuidad en el proyecto de Gabriel Boric, cuando dice que puede aumentar la carga fiscal, en la situación económica que tenemos, en 8 puntos en ocho años”, sostuvo.

Asimismo, dijo que “hay ingenuidad en el programa de José Antonio Kast, cuando dice que puede reducir la carga fiscal en casi 20 puntos, cuando lo que tenemos es necesidades sociales permanentes que mantener y un déficit fiscal”.

En esa línea, afirmó que sus ideas buscan “tener responsabilidad en le mediano plazo”. Para ello, propone aumentar la carga tributaria de aquí a fines de la década en 2,5 puntos del PIB y destinar parte importante de este crecimiento en transferencias directas a las personas.

Retomar el crecimiento

El equipo económico de Sichel es comandando por Patricio Rojas, Phd en Economía del MIT, quien se refirió a los desafíos económicos del país tras su reunión con la Comisión Nacional de Productividad.

El ingeniero comercial aseguró que uno de los principales desafíos de Chile es el crecimiento. “Nuestra economía viene con una caída productiva muy significativa durante los últimos 10 años y tenemos que retomar el crecimiento de mediano plazo, por lo menos, cercano al tres o cuatro por ciento en los siguientes años”, afirmó.

Por otra parte, reiteró que las demás candidaturas no han discutido esta materia. “Tenemos que alejarnos de aquellos programas que no sean sostenibles fiscalmente”, señaló

“Acomodar un programa de 8 puntos del PIB, como dice Gabriel Boric, o acomodar un programa de 5 puntos del PIB, como dice Yasna Provoste, es complejo”, agregó el especialista.

Además de Rojas, en el equipo económico de Sichel destacan Álvaro Clarke, exsubsecretario de Hacienda; Guillermo Le Fort, PhD de UCLA; y Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, entre otros nombres.