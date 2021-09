La mañana de este martes, el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, aseguró que pidió asilo político en Estados Unidos durante 2020 lanzando duras críticas en contra de Chile, su sistema político, los “poderosos” y los otros interesados en alcanzar la primera magistratura.

“¿Siente que en Chile es perseguido? Sí. ¿Por qué quiere ser presidente? Porque la gente me lo pidió y creo que es una oportunidad para empezar a cambiar Chile. De hecho pedimos asilo político el año pasado acá en Estados Unidos porque sabíamos lo que se venía”, respondió en conversación con Cooperativa.

“¿Está asilado? No, ya no porque justo me llegaron las actualizaciones de mis papeles, estaba justo buscando mi residencia acá, así que estoy completamente legal acá”, añadió.

Tras ello, Parisi afirmó que en Chile hay persecución política, social y económica en contra de aquellos que no comulgan con los “poderes” existentes en el país.

“Es así de duro. En Chile no hay una democracia. En Chile hay una votación que justifica”, lanzó.

Escándalo por pensión alimenticia

Desde Birmingham, Alabama, el aspirante a La Moneda negó en varias oportunidades transparentar cuándo vendría a Chile en el marco de su carrera presidencial.

Sumado a ello, habló del arraigo al que quedó sometido en el marco del proceso judicial que enfrenta en tribunales por el posible no pago de $207 millones en pensión alimenticia.

“Según mi abogado eso se va a levantar. Es algo raro. Ya estoy fuera de Chile, es bastante curioso”, señaló.

“Creo que lo que hizo Canal 13 es de una bajeza tal que solo demuestra que en Chile los dueños de los medios son señores feudales”, sostuvo con posterioridad.

Al indicarle los entrevistadores que no era un tema de medios sino que algo de la arena judicial, Parisi rebatió argumentando que se trata de un juicio reservado, con menores involucrados.

Ante la pregunta sobre si ha pagado mensualmente sus obligaciones como padre, Parisi señaló que no podía referirse al respecto. ¿Qué parte no entienden de juicio reservado?, respondió abiertamente molesto.

Consultado sobre su opinión respecto a los padres que no pagan pensiones alimenticias teniendo los recursos, Parisi evadió entregar una declaración en esa línea acusando que en este caso hay un aprovechamiento político.

Dardos contra candidatos

Parisi, ex profesor de la Universidad de Alabama que hoy realiza actividades de docencia parciales en otras instituciones y se dedica a las asesorías financieras, tuvo duras críticas contra las figuras más prominentes de la carrera por La Moneda.

“¿Qué hace el señor Sichel? Es millonario. Ganaba $18 millones en BancoEstado sin haber trabajado nunca en bancos porque es un operador político”, comenzó.

“La señora Provoste sigue siendo senadora recibiendo $12 millones siendo candidata desde enero y Boric, que tanto se preocupa de los pobres, gana $10 millones haciendo campaña desde enero. ME-O, todos sabemos lo que hace ME-O”, prosiguió.

“Entonces la pregunta es ¿por qué tengo que trabajar? Si no gano voy a tener que seguir trabajando”, complementó.

“(Si no gana) El señor Sichel se va a poner la camiseta de la DC o del Frente Amplio o le va a pedir plata o pega a sus amigos financistas”, espetó.

“Y si no gana Provoste o Boric van a seguir en el Congreso y Provoste se va a ir a Naciones Unidas o Boric becado con la beca Luksic o Soros sin tener título”, concluyó.