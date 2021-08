Tras el rechazo de su candidatura presidencial por parte del Servel, Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados apuntó al Gobierno por el actual panorama que está viviendo.

En conversación con Podría ser otra cosa, Lorenzini se refirió a “una mano negra -lo digo directamente- del Gobierno, cuando me sacaron del proceso constituyente”.

“¿Por qué digo el Gobierno? Porque hay cierta información que parece que irrumpimos muy fuerte en las encuestas y que le afectamos mucho a la candidatura de Sebastián Sichel, hombre ligado obviamente al presidente Piñera”, agregó.

Además, puntualizó que “estaban desesperados por bajarnos porque le afectábamos competitivamente, y probablemente -incluso- en segunda vuelta pasaba esta candidatura independiente en vez de la Sebastián Sichel”.

“Ante esa situación, yo lo único que quiero es que se respete el estado de derecho y que me permitan, que me envíen el correo y que me permitan ir al Tricel”, expuso.

En ese sentido, tras el rechazo de su candidatura, el fundador de Felices y Forrados indicó que “hay que ir por el Tricel primero, hay que matar todas las instancias para poder llegar a tribunales internacionales”.

“Esta vez sí voy a ir a tribunales internacionales. Yo advierto, esto no le va a salir gratis al Estado (…) Acá hay una situación de corrupción enorme, y creo yo que el hecho de competir va a empezar toda la verdad y va a permitir que los chilenos tengan la opción de no votar por un de partido”, sentenció.

La candidatura de Lorenzini se rechazó en el Servel por cuatro votos y una inhabilidad por haber incumplido un requisito incluido en la “Ley Antidíscolos”. Es decir, haber estado afiliado a un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar declaraciones de candidaturas.

Puedes ver la entrevista completa a continuación: