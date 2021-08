La tarde de este jueves, el Servicio Electoral rechazó las candidaturas presidenciales de Diego Ancalao, respaldado por la Lista del Pueblo, y Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados.

En el caso de este último, su inscripción fue denegada por cuatro votos y una inhabilidad en el consejo directivo del Servel. Esto, ya que incumplió con un requisito incluido en la “Ley Antidíscolos”, el cual se traduce en haber estado afiliado a un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar declaraciones de candidaturas.

En respuesta a esta decisión, Lorenzini pidió al Servel que le envíe el detalle de los motivos por los cuales “creen que estoy afiliado a un partido político”, ya que -según dice- se enteró “por la prensa” de tal resolución.

“Con los antecedentes, nosotros vamos a ejercer todas las acciones que correspondan en tribunales. En este caso, vamos a ir al Tricel y vamos a apelar”, agregó.

Sobre su candidatura, el economista indicó “¿cómo no va a ser independiente, si el mismo Servel nos autorizó el 11 de agosto a levantar las firmas como independiente? ¿Cómo no va a ser independiente, si el mismo Servel me otorgó el 9 de agosto un certificado como independiente?”.

“Acá, obviamente, hay mano negra. Acá no quieren una candidatura independiente de Gino Lorenzini”, dijo en relación al rechazo de su aspiración presidencial.

Finalmente, dijo que respeta el debido proceso y, por ello, reitera el llamado al Servicio Electoral a mandarle “un email” con los motivos para poder apelar.