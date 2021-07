El futbolista y seleccionado chileno, Jean Beausejour, publicó un video la jornada de este jueves, donde desmintió la información de una cuenta falsa de Instagram donde le entregaba un supuesto apoyo al candidato del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue.

Beausejour desmintió cualquier apoyo a Jadue y aseguró que no tiene nada en contra del candidato del PC, además sostuvo que si pudiese votar en las primarias de este domingo, lo haría por Gabriel Boric del Frente Amplio.

Incluso, el video de Beausejour fue publicado en la cuenta de Twitter de Boric.

“No tengo nada contra la candidatura de Daniel Jadue, pero no es mi candidato para esta Primaria. Si es que tuviese la oportunidad de votar, que lo veo difícil por la distancia y el trabajo, mi voto sería para Gabriel Boric”, declara el jugador formado en Universidad Católica.

Gracias querido Jean Beausejour por el apoyo. Un abrazo grande hermano! pic.twitter.com/hqLqH0Cx3w — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 15, 2021

La noche del miércoles una cuenta denominada @jeanbose15, que fingía ser el actual futbolista de Coquimbo Unido, entregaba su apoyo a Jadue, lo que fue ampliamente compartido en redes sociales.

“Mucha gente me llamó, comentando. No creo que alguien como yo tenga la capacidad o no de inclinar la balanza para un lado u otro, no soy tan pretencioso. Pero es bueno aclarar ciertas cosas, nunca he usado interlocutores”, explicó el futbolista.