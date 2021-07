Durante el debate de primarias organizado por TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13 entre los precandidatos presidenciales de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS) y Daniel Jadue (PC), éste último fue consultado la situación actual de manifestaciones en Cuba.

En específico, se le preguntó a Jadue si le parece una actitud democrática la declaración de la máxima autoridad del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, quien llamó a confrontar a los manifestantes.

Al respecto, Jadue señaló ser partidario “del derecho a la manifestación pacífica en todas partes del mundo y yo no tengo ninguna forma de relativizar aquello. No soy partidario de la criminalización de la protesta social en ninguna parte del mundo, como se ha hecho acá en Chile”.

“Yo soy partidario de las manifestaciones pacíficas en todas partes del mundo, incluido en Cuba. (…) Yo conozco el derecho internacional y conozco lo que es el multilateralismo, la no injerencia y también promuevo la universalidad de los derechos humanos en todas partes del mundo, pero son tres valores que no tienen que estar separados”, sostuvo.

De igual forma, señaló no tener antecedentes suficientes que indiquen “que hoy hay violación a los derechos en estas manifestaciones. Yo por lo menos no he visto ningún ojo perdido”.

“Hasta el día de hoy no he escuchado ningún globo ocular roto en Cuba, no he escuchado ninguna persecución ni ningún asesinado”, aseguró.

El candidato comunista reiteró la condena a “las violaciones a los derechos humanos en Cuba y en cualquier parte del mundo también”.

Ante la insistencia de la consulta de Mónica Rincón, el precandidato señaló: “Perdone que la interrumpa Mónica, ya que usted no me deja hablar. ¿Qué parte condeno las violaciones a los derechos humanos en todas partes del mundo, incluyendo Cuba, no escuchó?.

“Lo puedo condenar, ¿pero sabe qué?, me molesta el doble estándar porque en este país hoy la familia de Manuel Rebolledo todavía está a la espera de la justicia. Las violaciones a los derechos humanos en este país se siguen dando todos los días, pero parece que algunos periodistas en este país les interesa mucho más lo que pasa en Cuba y lo que pasa en otras partes, no así en Palestina por supuesto ni en Colombia, no los he visto tan preocupados”, declaró.

Finalmente, manifestó realizar una condena “particularmente en Chile y a mi me encantaría que como se trata al resto del mundo, se tratara en nuestro país, donde hay impunidad e inmunidad también gracias a los medios de comunicación”.