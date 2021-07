Durante la noche de este domingo se realiza el debate organizado por TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13 de los precandidatos presidenciales de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS), de cara a las primarias, oportunidad en que los candidatos fueron consultados sobre la legalización de drogas.

En la instancia Jadue fue consultado sobre si estaría dispuesto a legalizar drogas como la cocaína y la pasta base, a lo que señaló que “en una fase posterior, sí, y con una entrega regulada para los adictos desde el aparato del Estado de tal manera de poder anticipar el consumidor conflictivo, pero además, ocupar la plata que hoy se bota en la guerra contra el narco que es una guerra fracasa, que va a cumplir 50 años”.

“Yo preferiría que esa plata fuera a prevención, a más desarrollo de cultura, de artes, de deportes y a rehabilitación, que es lo que en este país nunca se ha hecho”, sostuvo.

En tanto, su adversario, Gabril Boric (CS), consultado sobre lo mismo, dijo estar “a favor de la despenalización del auto cultivo de la cannabis. Creo que uno puede dialogar y discutir despenalización futuras de otras drogas. No está dentro de nuestro programa en este momento aquello (legalización de cocaína y pasta base), sin embargo me parece que lo más importante es irle quitando terreno al narco”.

“Al narco se le quita terreno con presencial del Estado y de servicios. El Estado no puede sencillamente construir una plaza y abandonarla (…) y sin entregar servicios. Me ha tocado verlo en Bajos de Mena, me ha tocado verlo en Punitaqui, me ha tocado verlo también en la región de Magallanes”, declaró.

Asimismo, indicó que lo que se debe hacer es “perseguir a los peces gordos, a los narcos. Tenemos que perseguir la ruta del dinero y fortalecer el control de armas que está desatado en nuestra sociedad”.

