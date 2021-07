El candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, tuvo una serie de tensos cruces con la periodista Mónica Pérez, esto durante el debate de los candidatos de Apruebo Dignidad organizado por TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13.

En un inicio, en el marco de una intervención tras ser consultado por medidas de apoyo a las Pymes, la carta del PC enfatizó que hay quienes no han leído su programa, acotando que a “algunos sólo les interesa leer los que le sirve para la argumentación”.

“Nosotros no nos imaginamos un país sin Pymes y sin mini Pymes tampoco”, señaló Jadue, instante en que Pérez intervino indicando que “me imagino, sobretodo usted viniendo de una familia de pequeños comerciantes y también del barrio Patronato”.

Acto seguido, la carta del PC se dirigió a ella, indicándole “yo la dejo interrumpirme, si usted no me deja terminar”, a lo que Mónica Pérez retrucó: “Estamos conversando, se supone que esto es un diálogo”.

Con el paso de los segundos, Daniel Jadue manifestó que “yo supongo que nadie está de acuerdo, y tú tampoco Gabriel, que tengamos que subsidiar a las Pymes de por vida para que puedan pagar un sueldo digno”.

Tras finalizar su intervención, Mónica Pérez apuntó que “nos quedan 31 segundos y no me ha contestado la pregunta tributaria”, a lo que alcalde de Recoleta respondió “es que cuando usted hace caricaturas de nuestro programa yo no le puedo contestar, tengo que defenderme”.

“No le he hecho ninguna caricatura, me leí las 209 páginas, simplemente estoy citando. ¿Me puede responder la pregunta de la reforma tributaria?”, enfatizó Pérez. “¿Algo de lo que dije no lo encontró en el programa?, respondió Jadue.

Ante la insistencia de la periodista, la carta presidencial del Partido Comunista señaló “discúlpeme Mónica, es que si usted sigue insistiendo en poner en nuestras bocas palabras que no hemos dicho, no le puedo responder”.

“Yo le pediría respeto y le pediría que no ponga y que no trate de distorsionar nuestro programa”, cerró en ese minuto el militante del PC.

Ministerio de las Comunicaciones

Con el paso de los minutos, Jadue se dirigió nuevamente a la periodista, expresando que “le quiero hacer una corrección a Mónica. Creo que usted leyó otro programa, porque en nuestro programa no hay ninguna alusión a ningún Ministerio de las Comunicaciones”.

Asimismo, al cierre de la primera parte del debate, la periodista replicó, indicando que “como fui aludida directamente por el candidato Daniel Jadue, le quiero contar que el Ministerio de la Información o Comunicaciones está en la página 102 punto siete, bajo el título ‘Institucionalidad Pública de Comunicación’ en su programa de gobierno”, para que me crea que me leí las 209 páginas de su programa”.

Al término del debate de Apruebo Dignidad, y a través de su cuenta de Twitter, Daniel Jadue acotó que “para aclarar a quienes buscan poner sus opiniones o pensamientos en nuestro programa”, adjuntando una imagen de un extracto de su programa, donde se menciona que “se propone evaluar la implementación de experiencias de ministerio de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo”.