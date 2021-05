El exdiputado por el Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez, declaró estar “contento” por lograr la primera mayoría de su distrito 2 (Tarapacá) como candidato a constituyente con un 8,70% (5.400 votos) en la Lista “Apruebo Dignidad”.

“Estoy contento por mí, pero no por algunos de los que iban conmigo y perdieron”, dijo a BioBioChile el exparlamentario Gutiérrez.

“Al final el pueblo se manifestó por mí en distintos lados, con esta dispersión de votos tan terrible que hubo, pero la gente me apoyo en todas las mesa. Soy la primera mayoría, gané en todas mesas, así es el pueblo de Tarapacá que me dio su apoyo”, agregó.

“Estoy contento con lo que se va conociendo de cómo quedó la convención, creo que tiene futuro y sin duda va a dar una constitución basada en al soberanía popular”, dijo.

También, el militante del PC le mandó un mensaje a sus oponentes.

“A todos aquellos que me persiguieron para que no fuese elegido, sólo decirles que en este país que estamos por construir, ellos también están incluidos, que su objetivo de denostarme, de encarcelarme no es provechoso para el Chile que queremos construir”, destacó.

“Los convoco a que recitifquen su conducta. Hay que estar a favor de los intereses populares y creo ser un genuino representante de esos intereses”, añadió.

A la derecha

También, Gutiérrez analizó los resultados de la vereda de al frente, principalmente de Chile Vamos.

“Lo que está padeciendo la derecha lo tiene bien merecido. Este castigo que recibe ahora debió haberlo recibido más duramente cuando se inició la transición democrática. Hoy están recibiendo el ejemplar castigo del pueblo y eso también me tiene contento”, dijo.

Sobre la causa judicial que persigue su responsabilidad por desantender un control de las Fuerzas Armadas durante la restricción por la pandemia, Gutiérrez dijo que “estoy convocado para el 2 de agosto a un juicio simplificado, que, por supuesto, voy a comparecer”.

“Y para quienes segur persiguiéndome, bueno, yo ya tengo el respaldo ciudadano, de Tarapacá y ese es el principal respaldo que quiero. Puede que no tenga respaldo de jueces, fiscales, cortes o ministros pero tengo apoyo del pueblo y eso me tiene contento”, cerró.