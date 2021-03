La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, cuestionó las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches”, quien criticó el manejo de la pandemia por parte el Gobierno, a quienes calificó de “infelices”.

Rubilar escribió una carta a Siches, donde asegura que sus declaraciones resultan “inentendibles e inaceptables” y que horadan el cargo de presidenta del Colegio Médico.

“Por lo anterior, Izkia, me resulta inentendible e inaceptable que ahora diga que se saca fotos con “todos los infelices” cuando se refiere al Gobierno. Permítame decirle que sus declaraciones me sorprenden, horadan el cargo que ostenta, quiebran confianzas y golpean su propia estatura como titular de la institución que encabeza”, dice la misiva de Rubilar.

La ministra también destaca que el Colmed se ha mantenido como una institución importante, pese a que otros colegios gremiales han perdido peso, por lo que llama a Siches a cuidar la institución.

“Sepa que en mí siempre encontrará una aliada cuando se trate de buscar lo mejor para nuestro gremio y para el país. Estoy clara de que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Ambas hemos aprendido en terreno a enfrentar los desafíos de ser a la vez mujer, madre, médico y ocupar cargos de alta responsabilidad y exposición pública. Por eso es que me duelen sus palabras y no puedo ni debo dejarlas pasar”, sostiene

El pasado jueves, Siches realizó una dura crítica al ministro de Salud, Enrique Paris, y al presidente Sebastián Piñera, afirmando que instancias como la Mesa Social covid-19 no tienen poder.

“Yo personalmente la he pasado bien mal con este Gobierno. Nosotros ahora, con todo lo que ha pasado en la pandemia, estamos pero en guerra campal con el Gobierno, porque los gallos además en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial”, dijo.