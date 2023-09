El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció en su cuenta de Twitter la liberación, por parte de las tropas ucranianas, de la aldea de Klishchivka, a menos de diez kilómetros al sur de Bajmut.

“Klishchivka. Doy las gracias a nuestros combatientes por liberar nuestra tierra”, escribió Zelenski. El presidente ucraniano citó en sus agradecimientos a las brigadas 80 y 95 de Asalto Aéreo y a la brigada de la Policía Nacional ‘Furia’, creada especialmente para la confraofensiva.

Klishchiivka. I thank our warriors for liberating our land.

The 80th Air Assault, 5th Assault, and the renowned 95th Air Assault brigades, as well as the National Police's "Fury" Assault Brigade.

I thank everyone who is standing strong from Kupiansk to the left bank of Kherson! pic.twitter.com/ZkLakPhMOH

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 17, 2023