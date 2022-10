El puente de Crimea, la vía símbolo de la anexión rusa de esta provincia ucraniana, en 2014, terminó parcialmente destruido tras una explosión este sábado.

En concreto un camión entró en combustión, lo que alcanzó a siete tanques de combustible que portaba un tren con destino a Crimea.

Como resultado, dos tramos de automóviles en el puente se derrumbaron parcialmente.

El puente de Crimea fue construido por la compañía del empresario Arkadi Rottenberg, amigo del presidente ruso, Vladímir Putin

La Unión de Aseguradoras de Rusia estimó el daño causado en el puente de Crimea entre 200 y 500 millones de rublos (US$3,2 millones y US$8,1 millones de dólares), según la agencia RIA Nóvosti.

La infraestructura costó unos US$3.500 millones en su momento.

En mayo de 2018 Putin inauguró el tramo automovilístico por el puente de Crimea sobre el estrecho de Kerch, el más largo de Europa con 19 kilómetros, con el fin de romper el aislamiento de la península.

A fines de 2019 se inauguró también el tramo ferroviario del puente, condenado tanto por Ucrania como por Occidente, que siguen considerando a la península parte del territorio ucraniano.

Tras conocer la noticia, el Ministerio de Defensa de Ucrania calificó que el puente de Crimea como un notorio “símbolo del poder ruso” cayó y al mismo tiempo le preguntó “qué seguía ahora”.

Por su parte, las fuerzas aéreas de Ucrania informaron en su cuenta de Telegram de la “destrucción” del puente.

“Los tanques de combustible están en llamas. ¡Parte de la calzada también fue destruida! ¡Todo será Ucrania!”, dijeron en el mensaje.

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.

What’s next in line, russkies?

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022