La Policía de Irlanda del Norte (PSNI) informó este martes de que ha frustrado un intento de atentado encaminado a asesinar a una agente del cuerpo en una zona del condado de Derry, al noroeste de la provincia británica.

Artificieros del Ejército desactivaron el artefacto explosivo, una bomba-trampa hallada en el domicilio de la mujer policía, próximo a la localidad de Dungiven, explicó hoy en un comunicado el “número dos” de la PSNI, Mark McEwan.

El mando policial señaló que el artefacto era “viable” (listo para explotar) y que las fuerzas del orden han activado un amplio dispositivo de seguridad en esa zona.

Aunque no señaló a un grupo terrorista en concreto, se cree que el intento de atentado puede ser obra del grupo disidente Nuevo IRA, una escisión del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) opuesta al proceso de paz.

La ministra principal norirlandesa, la unionista Arlene Foster, se puso hoy en contacto con la afectada, madre de un niño pequeño, para interesarse por su estado.

“Quería expresarle nuestro apoyo y nuestra más enérgica condena hacia aquellos que querían hacerle daño a ella y a su familia. Imprudente e inútil. Celebramos su valentía y su largo servicio a la comunidad”, escribió Foster en su cuenta de Twitter.

Añadió que “habrá desacuerdos políticos, pero Irlanda del Norte debe seguir avanzando. No volveremos a ser arrastrados de regreso a las bombas y las balas”.

