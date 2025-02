El presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, ordenó al Departamento del Tesoro dejar de producir la histórica moneda de 1 centavo, argumentando el alto costo que conlleva su fabricación.

Así lo anunció el mandatario en una publicación de su red Truth Social, mientras volvía a Washington luego del Super Bowl.

“Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado centavos que literalmente nos cuestan más de 2 centavos. ¡Es un despilfarro! He ordenado a mi secretario del Tesoro de Estados Unidos que deje de producir nuevos centavos. Eliminemos el desperdicio del presupuesto de nuestra gran nación, aunque sea un centavo a la vez”, aseveró.

La idea de dejar de acuñar el centavo se ha planteado por varios años, y ganó fuerza en enero luego que el DOGE -Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Elon Musk- alertara en X los gastos que trae consigo producir un solo centavo.

The penny costs over 3 cents to make and cost US taxpayers over $179 million in FY2023.

The Mint produced over 4.5 billion pennies in FY2023, around 40% of the 11.4 billion coins for circulation produced.

Penny (or 3 cents!) for your thoughts.

Sources:https://t.co/Y5LlrpyA62…

— Department of Government Efficiency (@DOGE) January 22, 2025