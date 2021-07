La Policía del condado de Miami-Dade confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo de Claudio Bonnefoy, tío de la expresidenta de Chile y actual alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, junto a su esposa.

El hombre era uno de los desaparecidos tras el colapso del edificio residencial en el cual vivía hace cerca de 15 años en Miami Beach, Florida.

La información fue confirmada a BioBioChile por Pascale Bonnefoy, hija de la víctima, quien detalló que ambos fueron los últimos cuerpos encontrados durante esta jornada.

A través de su cuenta oficial en Twitter, la policía entregó las identidades de los últimos cadáveres encontrados.

#UPDATE 43: We have identified four additional victims who tragically and unexpectedly lost their lives in the Surfside building collapse, including the daughter of one of the first responders.

Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/gaUixR3iJf

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 3, 2021