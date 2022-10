Al menos 35 personas murieron este domingo tras el colapso de un puente colgante en el oeste de la India, mientras cientos de personas pasaban por la infraestructura reabierta al público hace sólo cuatro días.

Hasta ahora las autoridades han confirmado la muerte de 35 personas en el occidental estado de Gujarat, si bien las operaciones de rescate continúan, informó en una declaración a los medios el ministro regional de Gujarat Brijesh Merja.

El puente se vino abajo la tarde de este domingo, dejando caer al río a un número todavía incierto de personas que no lograron abandonar la estructura cuando comenzó a ceder. Según lo informado a través de redes sociales, unas 400 personas serían las que cayeron a las aguas.

Suspension Bridge in BJP’s Gujarat collapsed. More than 400 people fell into water and got injured!

To be noted that, this bridge was renovated & opened just 5 days ago.

This is Gujarat's development 👇

