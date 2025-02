El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, entregó este martes nuevos detalles sobre la polémica entrevista en la que el presidente Javier Milei intentó defenderse del escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

En un video que se filtró a través de redes sociales se pudo ver cómo el asesor Santiago Caputo interrumpe el diálogo que el mandatario mantenía con el periodista Jonatan Viale de TN para evitar posibles conflictos en el plano judicial.

Al respecto, Adorni aseveró que el propio Milei dijo que la interrupción de la entrevista había sido “innecesaria”.

“El Presidente venía hablando de su cuenta personal de Twitter y en la charla con Jonatan Viale empiezan a hablar de la estrategia judicial o quién lo iba a acompañar en el proceso judicial”, mencionó el vocero argentino en el canal A24.

“El Presidente empieza a hablar de Mariano Cúneo Libarona, del ministerio de Justicia. (El Presidente) no está en lo fino jurídico. Equivocado en mi parecer y en el parecer del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista”, agregó.

“Caputo tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia. Notó que eso podía prestar la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota”, sostuvo.

“Cuando terminó la nota, el Presidente le dijo ‘Santiago, esto fue innecesario’. Y de hecho fue lo que le transmitimos después a Santiago”, puntualizó.

El vocero dijo que como Caputo generalmente no está en las entrevistas del presidente, “tal vez no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, absolutamente por nada”.

“Obviamente en las redes te suben el clip de cuando se corta la nota. Pero cuando ves los tres minutos del contexto fue simplemente eso, para no confundir a lo que se dedica el ministro de Justicia o el ministerio de Justicia. No pasó más que eso”, expresó.

“En búsqueda de la excelencia, se cometió un error técnico si se quiere, y nada más. Por un tecnicismo de justicia que, de hecho, el Presidente no tiene por qué conocer. Yo no hubiese cortado la entrevista, bueno, se cortó, se decidió cortar… no tiene nada”, cerró.

Polémica interrupción de entrevista

Tras el escándalo que desató el tuit de Milei sobre $LIBRA, el mandatario ofreció una entrevista a TN para aclarar su publicación, instancia en la que remarcó que lo hizo desde su cuenta personal, “como ciudadano”.

“Vuelvo a $LIBRA para cerrar. La jueza que va a investigar es (María) Servini ¿El Estado va a hacer una presentación espontánea? ¿Te vas a presentar? ¿Se va a presentar el abogado del Estado?”, preguntó el periodista de la cadena al gobernante trasandino.

“La verdad, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. El que mejor entiende del tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona”, respondió Milei.

Sin embargo, el entrevistador insistió en que el economista participó de la promoción de la criptodivisa como presidente, ante lo cual Milei enfatizó que era su “cuenta personal”.

En medio de ese intercambio, Caputo interrumpió la entrevista y habló al oído a Milei, para luego pedir al periodista que repitiera la pregunta. “Entiendo. Me doy cuenta. Puede traer quilombo (problema) judicial”, replicó Viale.