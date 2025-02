La oficina del presidente de Argentina, Javier Milei, informó la noche de este sábado que la Oficina Anticorrupción determinará si “existió una conducta impropia” tras la polémica generada por la promoción por parte del mandatario de una criptomoneda que ganó millones y en cosa de minutos se desplomó afectando monetariamente a varias personas.

Además, se informó de la reunión que Milei sostuvo el pasado 19 de octubre con representantes de KIP Protocol en Argentina, empresa vinculada a $LIBRA.

Reunión de Milei con CEO de KIP Protocol

En el comunicado de la Oficina del Presidente, aseguraron que dicho encuentro, en el que también participaron representantes de la empresa KIP Protocol, Mauricio Novellli y Julian Peh; y el vocero presidencial, Manuel Adorni, la empresa comentó su intención de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados utilizando tecnología blockchain.

Meses después, el 30 de enero de 2025, el presidente argentino se reunió en la Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto. En el escrito difundido en X, aseguran que “Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto”.

Es de esa forma que el presidente compartió el lanzamiento del proyecto en cuestión, aunque desde el gobierno insisten que no fue parte “en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda”. No obstante, tras las repercusiones generadas y con el propósito de evitar especulaciones y no darle mayor difusión, “decidió eliminar la publicación”.