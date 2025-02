El secretario del Departamento de Estado de EE.UU, Marco Rubio, confirmó el lunes haber suscrito diversos acuerdos migratorios con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se comprometió, entre otras cosas, a aceptar en su megacárcel a criminales detenidos en prisiones estadounidenses, incluyendo miembros venezolanos del Tren de Aragua.

“Se alcanzaron múltiples acuerdos para luchar contra las olas de migración masiva ilegal que actualmente desestabilizan toda la región”, señaló la portavoz del jefe de la diplomacia estadounidense, Tammy Bruce.

A través de un comunicado, Bruce agregó que Bukele acordó “recibir de regreso a todos los pandilleros salvadoreños MS-13 (Mara Salvatrucha) que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente”.

Estos serán trasladados a la famosa cárcel de máxima seguridad de El Salvador, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

“También prometió aceptar y encarcelar a inmigrantes ilegales violentos, incluidos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, pero también a inmigrantes ilegales criminales de cualquier país” que estén presos en Estados Unidos, añadió Bruce.

A su vez, destacó que “en un gesto extraordinario nunca antes realizado por ningún país”, el presidente Bukele ofreció albergar en sus cárceles “a peligrosos criminales estadounidenses, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes legales”.

El mandatario salvadoreño, quien recibió a Rubio en su residencia con vistas al lago Coatepeque, confirmó que a cambio, el gobierno de Trump pagará una tarifa con la que podrá robustecer el sistema carcelario del país centroamericano.

“Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra mega prisión (CECOT) a cambio de una tarifa”, indicó.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.

We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.

The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq

