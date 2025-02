Este martes las autoridades federales de México detuvieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Ricardo González Sauceda, jefe regional del Cártel del Noreste (CDN), una peligrosa banda criminal con redes en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

La captura del sujeto, apodado “El Ricky”, desató el caos en la localidad, ubicada cerca de la frontera con Estados Unidos.

Según detallan medios locales como El Universal, el arresto hizo que la ciudad quedara “bajo fuego” tras una serie de enfrentamientos entre hombres armados y elementos de las fuerzas federales, como la Secretaría de Defensa, Marina, Guardia Nacional y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“El Ricky” estaría vinculado a múltiples delitos, desde civiles hasta a personal de la policía de la Fuerza Civil de Nuevo León. Entre estos se encuentran dos órdenes de arresto vigentes, así como cargos relacionados a extorsiones, homicidios y otros ataques a miembros policiales.

A raíz del enfrentamiento armado que desató el operativo, la población se vio obligada a resguardarse en sus casas. Incluso, la alcaldesa de la ciudad de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, utilizó sus redes sociales para pedir a la gente que no saliera de sus hogares.

“Familia, tenemos SDR (Situación De Riesgo) en varios sectores de la ciudad. Favor de no salir de sus casas por el momento, manténganse resguardados y tomen precauciones para evitar incidentes; estoy en coordinación con las autoridades”, escribió.

A su vez, la Administración General del aeropuerto Internacional Quetzalcóatl de Nuevo Laredo decidió cancelar todos los vuelos programados para este lunes debido a los bloqueos de rutas. “Se reprogramarán para mañana martes 4 de febrero. Los mantendremos informados”, confirmó la alcaldesa de Nueva Laredo.

Por su parte, tras la detención del segundo al mando del Cártel del Noreste, el consulado de EE.UU en Nuevo Laredo lanzó una alerta de seguridad.

“El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo ha recibido informes de múltiples tiroteos en toda la ciudad de Nuevo Laredo. Se ha aconsejado al personal del gobierno de los Estados Unidos que se refugie en el lugar”, mencionó.

Mexico: U.S. Consulate Nuevo Laredo has received reports of multiple gunfights throughout the city of Nuevo Laredo. U.S. government personnel have been advised to shelter in place. https://t.co/lnkL75YcZY pic.twitter.com/ExYHxBJcQt

— Travel – State Dept (@TravelGov) February 3, 2025