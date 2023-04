"No debemos permitir que un innombrable y discúlpeme pueblo chileno, un irresponsable como su Presidente, esté trasladando los problemas a la frontera", fustigó el alcalde de Tacna.

El alcalde de Tacna, Pascual Güisa, criticó duramente al presidente Gabriel Boric por la crisis migratoria que se vive en la frontera con Chile, calificándolo como un “irresponsable”.

Así lo señaló en entrevista con CNN Chile, donde mostró su preocupación por la situación en la zona fronteriza, por la considerable cantidad de migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que intentan cruzar para llegar a su país de origen.

Recordemos que el Gobierno del Perú decretó Estado de Emergencia y desplegó tropas en la frontera con Chile.

“Tenemos que trabajar con mucha responsabilidad este tema y este es un llamado tanto a las autoridades de nuestro vecino país de Chile, como a nuestras autoridades”, partió diciendo Güisa.

No obstante, advirtió que “los problemas no podemos trasladarlos a otro país”.

“Mi par de Arica indicó que quería hacer un corredor humanitario. Yo lo felicito, pero ese corredor humanitario debe salir desde Arica en un vuelo humanitario y que los lleve y se los deje al presidente Maduro”, apuntó.

“Y de la misma manera, desde el lado peruano haríamos lo mismo”, añadió el alcalde de la fronteriza ciudad de Tacna.

“No podemos nosotros aceptar que se traslade el problema de una frontera a otra y esto está haciendo creado justamente por las medidas, y las disculpas a todos mis hermanos chilenos, por un Presidente de Chile que no toma las medidas adecuadas”, criticó.

“Ojalá el pueblo chileno piense bien y pueda elegir nuevamente a personas que estén a la altura del pueblo chileno”, añadió Güisa.

“No debemos permitir que nuevamente gobernantes que hace dos siglos y unos gobernantes y disculpe la expresión, que fueron unos irresponsables hijos de la guayaba que enfrentaron a dos pueblos hermanos como Chile; y ahora no debemos permitir que un innombrable y discúlpeme pueblo chileno, un irresponsable como su Presidente, esté trasladando los problemas a la frontera. Esto no lo debemos permitir”, fustigó.

“Tenemos que saber solucionar nuestros problemas. Si el problema ocurre en nuestro país, sencillamente lo debemos trasladar porque muchos de ellos quieren trasladarse a su país de origen”, añadió.

“Mi llamado es evitar todo tipo de enfrentamiento, porque cuando no solucionamos un problema en nuestro país, solo pasamos al otro. Y lo mismo ha ocurrido un momento cuando ciudadanos querían cruzar la frontera de Perú a Chile”, reconoció.

“Tenemos una comunicación directa con organizaciones que trabajan aquí en Tacna.L amentablemente, estas organizaciones no trabajan porque me dicen que no les dan el espacio en Arica y en Iquique, y son organizaciones como la OIM, de la ONU, como Acnur, que, son organizaciones que ven netamente temas migratorios”, lamentó el alcalde de Tacna.

Por último, sostuvo que “aquí tenemos que diferenciar dos cosas, el migrante que viene y se instala como en Chile, como en Perú, y está dentro de las normas. Pero el otro migrante, el delincuente, como aquellos que mataron a otros hermanos carabineros, con ellos debemos ser inflexibles”.