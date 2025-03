El pasado domingo el comediante venezolano George Harris hizo su debut en el escenario de la Quinta Vergara durante la primera noche de la edición 64° del Festival de Viña, pero nada salió como esperaba.

El humorista, aunque tenía a la mayoría del público a su favor, no pudo terminar su rutina “El pueblo de uno” luego de que se enfrentara a los asistentes al evento por las pifias.

Pese a que el oriundo de Caracas retornó al escenario en dos oportunidades, en ambas ocasiones acompañado por los animadores del certamen, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, no pudo repuntar y se fue sin ninguno de los premios, por el contrario, se ganó el rechazo por sus soeces frases.

El enojo de George Harris llegó a tal punto que acusó que parte del público lo “boicoteo” a causa de la “xenofobia” en su contra, razón por la que incluso realizó una transmisión en vivo donde insistió en ello.

Alex Hernández, director del Festival De Viña 2025, se pronunció ante la polémica del venezolano durante la última noche del certamen, donde sus declaraciones iniciales tuvieron un vuelco, pues le quitó su apoyo: “Lo único que voy a decir es que intenté tener códigos con él. Me pareció que era una persona que merecía una pequeña defensa, y lo que él hizo es de muy mal gusto. Me parece que lo que hizo no se hace, y yo no lo haría”, aseguró.

Aunque ha transcurrido una semana de su fracaso en el Festival de Viña, el comediante sigue en la palestra, esta vez por el monto que se habría llevado por subirse a la Quinta Vergara.

Tal como consigna La Tercera, de acuerdo a fuentes del evento, George Harris se habría llevado la no despreciable suma de 30 mil dólares, lo que en moneda nacional asciende a casi 29 millones de pesos.

De acuerdo a la negociación, el venezolano había prometido un show de 50 minutos, sin embargo, solo alcanzó a estar alrededor de 20 minutos en escena, antes de despedirse del público.