"Un boicot sólo por ser venezolano": George Harris omite autocrítica y defiende su rutina en Viña

George Harris rompió el silencio sobe su fallido show en el Festival de Viña del Mar, asegurando que las pifias recibidas se debieron a “un boicot sólo por ser venezolano”.

Lejos de realizar una autocrítica, considerando la falta de remates, la evidente ausencia de chistes y su actitud confrontacional con el público, el comediante venezolano defendió en un Live su rutina en el certamen viñamarino.

En la transmisión, Harris contó cómo preparó el guión que mostró la jornada del domingo, indicando que fue revisado por la organización, desde donde le sugirieron modificar algunos modismos para que los chilenos pudieran entenderlo mejor.

“Luego de eso te piden que mandes un show grabado. Lo grabamos y lo mandamos a Chile”, contó en su Instagram, asegurando que a la producción del certamen “le había encantado”.

En su relato, Harris dijo que los silbidos en su contra comenzaron a hacerse notar apenas se subió al escenario. “Era un sonido ensordecedor que ninguno puede concentrarse para hacer nada”, manifestó.

“Yo no he visto ninguna rutina de una persona que acaba de llegar al escenario y lo pitan”, agregó el humorista, indicando que conocía la dinámica del “monstruo” cuando un artista no le convence.

El comediante remarcó que en el segmento en que habló de los sismos escuchó risas desde el público. Sin embargo, añade, un grupo de personas nuevamente comenzó a pifiarlo. “Un boicot simplemente porque era venezolano”, lanzó.

Por su parte, acusó al público chileno de menospreciar su trabajo. “Vino de Venezuela, vino la criada, el menos nadie, el menos cero. El hijo de nadie porque nosotros la realeza no recibimos al nadie. ¿Quién es ese nadie que vino a burlarse de nosotros?”, puntualizó.

Finalmente, Harris dijo que debió salir de Chile “casi como un ladrón, escondido en una van”.

“Se está hablando de todo, hemos caído en todos los temas posibles y esto ha servido de carne de cañón de los medios de comunicación de Chile, amarillistas, que le siguen dando con todo a mi imagen y a lo que ocurrió estos días en el Festival“, arremetió.