A través de su cuenta en Instagram, la modelo Aylén Milla compartió una reflexión sobre por qué decidió alejarse de las redes sociales, donde desde hace algún tiempo sólo se le ve con fines laborales.

“Me cansé. El medio me tiene un poco bastante agotada después del proceso que atravesé de mi enfermedad”, señaló, en referencia al diagnóstico de cáncer de mama que recibió a los 32 años.

En esa etapa, las plataformas digitales jugaron un rol primordial: se convirtieron en un diario público donde testificó el avance de su enfermedad y el tratamiento que llevó adelante.

“Hay un antes y un después muy duro que estoy trabajando con mi coach. Ya no me atraen las mismas cosas, me disgustan tantas otras, me parece todo banal… Estoy muy enfocada en Real Life (vida real)”, comentó en el post que consigna el portal Página 7.

“Detesto las tendencias, detesto la sobre publicidad. Solo comparto cosas que realmente quiera, me gusten, o me hagan sentido… De otro modo, prefiero guardar silencio y no pertenecer a tanta locura según mi nueva forma de mirar la vida”, dijo.

Al cierre de su publicación, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, Aylén Milla comentó que “estoy encontrando felicidad en otras cosas que de momento no quiero compartir”.