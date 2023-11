"El tipo pasó en rojo, un desastre. Gracias a Dios yo me había hecho reiki", señaló Aylén Milla en su cuenta de Instagram.

La modelo y exchica reality argentina, Aylén Milla, sufrió una colisión automovilística este domingo 19 en Santiago a causa de, según su relato, un conductor que se pasó un semáforo en rojo.

La influencer expuso la situación a través de historias en su perfil de Instagram, donde compartió una pequeña fotografía de su auto. “No se ve tan grave por fuera como es, pero quedó todo el auto desencajado. No puedo andar en autopista más, hasta que lo arreglen”, señaló Aylén.

“Iba a trabajar, iba yendo a buscar al fotógrafo; mi amigo. Cruzo en verde el semáforo en auto y me chocan despiadadamente. Gracias a Dios lo vi y tuve el reflejo de frenar y me agarró la punta porque sino yo creo que me hacía dar un trompo, terrible”, continuó la modelo.

Aylén Milla sufrió colisión vehicular el fin de semana

Aylén continuó relatando la situación destacando que el otro conductor se sorprendió por la forma en que ella se tomó el asunto: “El tipo se baja con miedo de que yo lo putee (sic) y le digo ‘todo bien’, y me dice ‘cómo, ¿no estás enojada?’ Y le digo ‘son cosas que pasan, estamos a salvo‘”.

Lo que realmente molestó al exrostro televisivo fue la reacción de los demás vehículos que pasaron al lado de la escena.

“La gente está loca porque encima chocamos y yo paré en una esquina, él paró en otra esquina, obviamente son dos avenidas súper concurridas en Kennedy y no sé cuál otra, y venían todos por atrás tocando la bocina porque uno estaba frenado porque chocó“, se quejó la influencer en su cuenta.

“La gente está muy loca, muy alterada (…) ¿Pueden conectar los cables a la tierra?“, concluyó Aylén.