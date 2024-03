Fue el año pasado donde la ex chica reality, contó a través de sus redes sociales uno de los efectos secundarios de sus 16 quimioterapias, tras un cáncer de mama.

Luego de superar la enfermedad, reveló que uno de las reacciones en su cuerpo fue la menopausia, a sus 33 años.

“Quedé menopáusica. Muchos doctores dijeron que esto sería para siempre. Me mandaron hacer unos estudios que yo no quise hacerme, quise evadir la situación y evadir la realidad porque no estaba lista”, contó Aylén en sus redes sociales.

A raíz de ello, pasó varios meses bajo este efecto secundario, y ante ello, reveló que luego de evitar el proceso y tratamientos, su menstruación volvió a presentarse.

“Ando con un dolor y digo, qué es este dolor, esto está extraño. Cuando voy al baño grito, lloro, llamo a toda mi familia. Me volvió a venir la regla. volví a renacer” agregó.

En un inicio de sus historias la ex chica reality confió en su propia capacidad de cuidarse. “Esta es la confirmación de que tenemos las propia capacidad de sanar. Las emociones te sanan. El entorno sana. Creo que hay un Dios”, comentó.

¿Qué dicen los expertos?

Los especialistas al respecto mencionaron sobre este efecto secundario de las quimioterapias, que repercute en la salud de las mujeres.

Omar Nazzal, ginecólogo y oncólogo de IntegraMédica, en conversación con BiobioChile, detalló que “el ovario tiene una continua y rápida evolución. Estas drogas (quimioterapia) dañan los folículos pudiendo acabar con la reserva ovárica hasta generar la menopausia”.

Cristián Cortés, cirujano oncólogo, quien también conversó con BiobioChile, complementó la información. “Se puede producir una menopausia definitiva o transitoria. Si le ocurre a una mujer joven, su menopausia será transitoria, ya que es probable que aún tenga óvulos”.

En cambio, “si es una mujer cercana a su menopausia natural, es probable que sea definitiva”, explicó el especialista.

En cuanto a la efectividad y dudas sobre si una mujer puede tener su periodo menstrual, sin recibir algún tipo de tratamiento, los expertos lo aclararon.

“Es algo totalmente espontáneo, no se necesita un tratamiento en pro de la fertilidad”, detalló Cristián Cortés.

A ello complementa Omar Nazzal, “algunas drogas pueden no afectar el ovario o este ser protegido medicamente y con ello solo tener supresiones temporales de la menstruación”.

Controles médicos posteriores

Por lo tanto, luego de presentarse esta situación en una persona con antecedentes médicos de cáncer, los controles con especialistas deben continuar.

“Los controles habituales es con su oncólogo y cirujano, al menos, cada seis meses, y controles ginecológicos, ya que muchos de los tratamientos que se solicitan después de la quimioterapia tienen un grado de afectación a nivel de útero y endometrio”, detalló el cirujano oncólogo.

En cuanto al proceso de embarazo, no debiese existir mayores problemas al respecto. “El curso debiese ser satisfactorio, pero sin dudas será un embarazo de alto riesgo y deberá ser monitorizado estrictamente para lograr el éxito esperado”, explicó el ginecólogo oncólogo.

“Si una paciente con cáncer de mama queda embarazada y lo supera sin ningún problema, tiene menos probabilidades de recaída y complicaciones. No obstante, durante el embarazo hay más hormonas disponibles, por lo que es de alto riesgo”, complementó Cristian Cortés.

“Me siento llena de luz, me siento llena de vida porque ahora puedo volver a dar vida”, agregó Aylén Milla, en su última historia de Instagram al dar la noticia.