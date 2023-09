Corría el año 2012 y el cantautor estadounidense, Marc Anthony, se subía a la Quinta Vergara solo una noche después que Luis Miguel, uno de los números con mayor éxito de esa edición. Al mismo tiempo, Rafael Araneda y Eva Gómez se encargaban de conducir el certamen musical con varias dificultades tanto detrás de escena como en el escenario.

Esto, pues, tal como reveló el animador nacional, el salsero lo habría presionado con bastante ahínco durante su presentación, esto con el fin de obtener la tan preciada Gaviota de Platino que entrega el certamen a los artistas más icónicos.

Fue en conversación con Podemos Hablar, que Araneda confesó haberse sentido presionado por un artista en especial: Marc Anthony.

“Al día siguiente de la presentación de Luis Miguel, después de 18 años de no haber venido al festival de Viña del Mar, que se le entrega por primera vez una gaviota de platino, que fue una manera de conquistarlo por parte del canal para que viniera, le dijimos que viviría un momento especial, le damos todo y la gaviota de platino”, contextualizó el animador de televisión.

“Noche siguiente Marc Anthony. A mi juicio la mejor orquesta en vivo que he escuchado, el gallo debería haberse ganado todas las gaviotas. Bueno, el hecho es que él se empieza a despedir con una bandera chilena, se agachaba y se tapaba con la bandera y el tipo me decía, escondido: “Quiero lo mismo que Luis Miguel”“, le habría dicho el artista.

Ante su sorpresa, el cantante insistió: “Yo lo estaba despidiendo y me decía: “Hermano de platino, de platino”. Y yo seguía: “Así se despide este grande la música” y él no quería salir… me decían por la oreja que lo sacara”, relató.

Frente a su persistencia, el Rafael Araneda intentó conseguir otro trofeo con la producción, sin embargo, le avisaron que no tenían más gaviotas de platino: “Yo les digo a dirección: “Este weón quiere platino, ¿habrá otra por ahí?”, “No hay nada, no hay nada” me decían… y le digo (a Marc Anthony): “No hay platino, no hay más” y me dice: “Doble oro, doble oro”“.

Sin embargo, pese a su insistencia, el animador se vio obligado a sacarlo del escenario sin que el público lo notara: “Entonces yo le doy la mano y lo tiro para arriba diciendo: “Así se despide Marc Anthony” y lo empiezo a empujar para sacarlo no más. El manager después cobrando más gaviotas”, reveló.