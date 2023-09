Al ex uniformado no le gustó la comida preparada por la bailarina, por lo que decidió no comer. Su reacción afectó a Capelli quien terminó llorando.

Desde las reiteradas críticas y mensajes a Rubén para que dejara a sus demás compañeros cocinar, el ex uniformado finalmente flexibilizó sus labores, razón por la que Cony Capelli ha sido la encargada de preparar el almuerzo para todos los concursantes esta semana.

Fue en este contexto, que la bailarina preparó tallarines a la crema con pollo durante esta jornada. Sin embargo, la joven no estaba en conocimientos de que Rubén no podía comer lácteos.

Apenas el concursante se acercó a la cocina para almorzar, Capelli se levantó para decirle: “Rubencito, me vas a matar, pero le eché un poquito, así nada de crema”, dijo disculpándose.

“No como nada de crema”, le aseguró Rubén, ante lo que Cony y Raimundo le ofrecieron sacar las partes que tenían el ingrediente, pero el ex uniformado no accedió y prefirió no comer.

“Después me como un pan con huevo”, le dijo a su compañera. “No me hagas sentir mal”, le respondió Capelli, no obstante, Rubén se fue a su habitación y Capelli también a la suya en medio de sollozos.

“No te sientas mal, Cony, que él se pone mañoso igual. La preparación estaba más rica, con harto amor y cariño, te lo agradezco. Tú sabes que yo ni como y la hueá estaba más rica que la cresta”, le dijo Pincoya (Jennifer Galvarini) tratando de tranquilizarla, pero no tuvo efecto alguno.

La reacción de los televidentes

La situación cayó muy mal en los seguidores del programa, puesto que en otras ocasiones el concursante ha sido captado comiendo helado y tomando leche con lactosa, por lo que sugirieron que se podría tratar de una reacción premeditada.

Como es usual, los televidentes no dudaron en demostrar su furia a través de redes sociales.

ah pero para comer helado y ñoquis con crema? callampín bombín🤡

“no me hagai sentir mal”

*la hace llorar🥺*#TheLulosShow pic.twitter.com/5kxqxYh6VM — lulo’s version🏠🩷 (@teamconycl) August 31, 2023

El plato de Coni con crema no lo acepta. El plato de Trini con crema si se lo acepto, sin quejas. Se dan cuenta porque Coni llora no? Ella sabe perfectamente que Rubén tomó esa actitud porque fue ella quien cocinó. Si lo hacía otra persona no iba decir nada. #thelulosShow pic.twitter.com/Dol3vrQdpO — Mar (@mariaogong) August 31, 2023

Pero los ñoquis de Trini con CREMA si se los comió, no reclamo y tampoco pidió que no le sirva con crema. #thelulosShow pic.twitter.com/yclcjTeegx — Mar (@mariaogong) August 31, 2023