“Cuando uno tiene un historial así de patético, mejor quedarse callada”, esta fue una de las tantas frases que José Antonio Neme lanzó en contra de la periodista Alejandra Valle durante el matinal de Mega, Mucho Gusto.

Las palabras de Neme se dieron luego de que la conductora de “La voz de los que sobran” asegurar que la cobertura de las inundaciones en la zona centro sur del país de otro animador, José Luis Reppening, rayaba en el morbo: “Lo que vemos es un show morboso (…) ¿Era necesario que se metiera al agua hasta la cintura para explicar lo que está pasando? ¿Es necesario? Creo que no”, aseguró en ese entonces.

Frente a esto y mientras hablaban sobre el huracán Idalia que afecta a Estados Unidos, Neme profirió: “Cuando uno habla de morbo, uno tiene que conocer su historia (…) cuando uno tiene un historial así de patético, mejor quedarse callada”, declaró.

Ahora, a través de su programa, Alejandra Valle le respondió: “¡Eso es lo que me saca de quicio con estos periodistas y no me vas a callar José Antonio Neme!”, espetó.

“No porque tú me vengas a molestar, yo no he escuchado lo que dij, pero me atacó personalmente y por eso solamente yo le voy a responder. No porque tú quieras que yo me calle, me voy a callar”, le aclaró.

Tras asegurar que su trabajo es buscar el bien común e informar a la gente, la periodista zanjó el tema.