El pasado domingo se vivió el capítulo estreno de un nuevo estelar. Se trata de Yo Soy, donde el imitador de Vicente Fernández fue ‘más allá’ en su interpretación, con un arma de fogueo, y recibió una reprimenda.

Se trató de un participante llamado Miguel Ángel Salinas, quien percutó un arma de fogueo en pleno escenario, situación que desconcertó al jurado.

Sin ir más lejos, según Página 7, una de las evaluadoras que más se molestó con aquella acción fue Francisca GH, quien lo reprendió.

“Lo de la pistola, le voy a suplicar que no lo vuelva a hacer. No me quiero poner mala onda, pero me dio mucho susto”, indicó.

“El país en el que estamos viviendo, no está para este tipo de lujitos. Le pido por favor, que la próxima vez no lo repita”, agregó.

Concursante en Yo Soy con arma de fogueo

Por su lado, Cristián Riquelme también reconoció haberse sorprendido con la acción que llevó a cabo, aunque también elogió su look y el parecido.

Antonio Vodanovic prefirió no referirse al tema en particular, dándole más relevancia a la interpretación en particular.