El histórico periodista de Canal 13, Carlos Zárate, se refirió a su posible salida de Canal 13, sobre lo que aseguró ya tener una fecha aproximada.

En conversación con el programa de redes sociales del mismo canal, Triángulo, que el comunicador afirmó sentirse preparado para dejar la estación televisiva, lo cual proyecta en un máximo de cuatro años.

“Yo me iría muy feliz, yo creo que van a ser 3 o 4 años, no creo que sean más que eso, sabiendo que el canal queda en manos de gente joven que va a ser capaz de llevar esto a buen puerto”, afirmó el periodista al mencionado medio.

Respecto a esta decisión, afirmó que se debería a que quiere irse “tranquilo” del canal, además de sentirse orgulloso y satisfecho del trabajo hecho.

“Me quiero ir tranquilo, sin que la gente diga ‘y a este tipo por qué no lo han sacado, por qué sigue ahí’, porque hay una generación que viene detrás mío. Uno tiene que saber cuándo irse, porque el día que esto lo deja a uno botado, es terrible“, declaró.

A su vez, afirmó: “El trabajo ya lo hicimos y estoy muy orgulloso de la generación de jóvenes que hay en el canal. Yo aquí dejé todo lo que podía dejar. Y el día que me vaya de acá, me voy a ir de acá por la misma puerta que llegué acá, que fue la puerta de entrada. A mí esto me gusta mucho, pero creo que es momento que venga otra gente a hacerlo“, dijo el periodista.

Cabe recordar que Carlos Zárate es actualmente el editor del área internacional de los noticieros de Canal 13, equipo al que ingresó en 1991 cuando culminó sus estudios de periodismo en Colombia.

El periodista, además, fue el encargado de transmitir el atentado a las Torres Gemelas, emisión que duró 12 horas.