El actor imitaba a Beto Cuevas en el estelar de Mega y quedó eliminado luego de que no pudiera presentarse este viernes. Sepúlveda explicó que compromisos laborales impostergables le impiden continuar en el espacio.

La noche del viernes, el episodio de The Covers 2, programa en que famosos tributan a artistas en Mega, estuvo marcado por una renuncia inesperada.

Según anunció en pantalla la animadora Karla Constant, el actor César Sepúlveda, que imitaba a Beto Cuevas en el espacio, abandona la competencia.

La conductora indicó que Sepúlveda no pudo asistir esa noche al estelar y que eso lo deja automáticamente eliminado.

El mismo César Sepúlveda (Paola y Miguelito; 100 días para enamorarse) apareció explicando sus razones en un video, revelando que tiene otros compromisos laborales impostergables que le dificultan seguir en el estelar.

“Tengo compromisos laborales que ya no pueden postergarse y que se están cruzando con esta hermosa experiencia de haber participado en The Covers. Estoy feliz, me voy muy contento de todo lo aprendido”, dijo.

“La máxima de las gratitudes con ustedes, con el público, y con el jurado. Beto (Cuevas), a ti especialmente, muchas gracias”, añadió, despidiéndose del cantante, quien es jurado en el espacio.