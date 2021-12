No obstante, dijo luego que la más reciente es "la raja". El futuro presidente se habría referido a la que se viralizó mediante Youtube, y que mostró el icónico árbol de la franja electoral y hacía alusión a su vida magallánica.

El presidente electo Gabriel Boric (35) recordó la imitación que le realizó el comediante Stefan Kramer en el Festival de Viña 2020 y afirmó que “no fue tan amable”.

Sus palabras llegaron en el matinal Buenos días a todos (TVN), en conversación con María Luisa Godoy, en las horas previas a la elección en que triunfó frente a su contrincante del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

“¿Te da risa cuando te imita Kramer, por ejemplo?”, le preguntó la conductora del espacio de televisión.

“La primera imitación, tú la viste, fue en el Festival de Viña y no fue tan amable. Cuando dijo que yo andaba en los columpios pasado a cerveza, ¿te acuerdas? Por la funa, porque me habían tirado cerveza. Esa fue dura”, respondió, refiriéndose a las agresiones que recibió en diciembre de 2019, a pocos meses de iniciado el Estallido Social.

Tras la rutina, el entonces diputado tuiteó “Kramer me agarró pal webeo en Viña (sic). Si no nos reímos de nosotros mismos estamos muertos. Mansa rutina y mensaje, y ya no más columpios. ¡Este año vamos con todo!”.

Kramer me agarró pal webeo en Viña 😂😂😂. Si no nos reímos de nosotros mismos estamos muertos. Mansa rutina y mensaje, y ya no más columpios. Este año vamos con todo! #ChileDespertó — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) February 24, 2020

En conversación con María Luisa Godoy, Gabriel Boric dijo luego que “la de ahora, la raja. Dicen que el personaje se parece un poco más a mi hermano, pero encuentro que tiene una habilidad de otro nivel y me agarró los tics”. “Un honor que te imite Kramer”, sentenció.

En concreto, el próximo jefe de Estado se habría referido al registro denominado Conociéndote. En él, en un video que dura poco más de dos minutos y medio, el comediante presenta los icónicos momentos que marcaron la campaña electoral del candidato de 35 años como el árbol de la franja electoral y haciendo alusión a su vida magallánica.