Se internacionalizó. La alcaldesa de Santiago Irací Hassler llegó al matinal Mucho Gusto (Mega) y aprovechó de responder los dichos de su conductor, el periodista José Antonio Neme, quien días anteriores la había tratado de “hija” y “mamita” en el mismo espacio de televisión.

“Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puede llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es mi cargo”, lo emplazó.

Los dichos de la jefa comunal, rápidamente, llegaron a medios de las afueras del territorio nacional. Perfil , Página 12 y Clarín de Argentina, y El Diario y Cadena Ser de España, son algunos de ellos.

¿Qué pasó?

La historia comenzó con el anuncio del trazado de la Línea 7 del Metro de Santiago, que pasaría por debajo del Parque Forestal de su comuna y que generó dudas y reclamos de la jefa comunal.

“Irací, mamita, o sea, de verdad, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en las Torres del Paine, en el Campo de Hielo Norte, yo digo ‘bueno ok’. ¡Estación Huilo-Huilo!. Yo le digo a la alcaldesa que si la Línea 7 va a parar en Huilo-Huilo, estoy de acuerdo con ella”, ironizó Neme, mientras se encontraba en el estudio con Diana Bolocco.

Tras el episodio, Neme se enfrentó a críticas y respondió en pantalla y en redes sociales.

No obstante, fue días más tarde que la producción del programa matinal invitó a la alcaldesa de Santiago, donde Neme intentó tocar el tema con un tono de humor e, incluso, invitándola a tomar café.

“No es necesario tomar café”, se apuró en responde Hassler. “Es importante José Antonio decirte que el movimiento feminista ha tenido una lucha importante contra la violencia de género, las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisiones, y con ello merecemos respeto”, explicó.

“Y yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puede llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es mi cargo”, agregó.

"No soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací. Me puedes llamar por mi nombre o Alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular" Que buen parelé de carros de @IraciHassler a @jananeme en #MuchoGustoMega 👏🏻👏🏻

El noticiero argentino Crónica recogió el momento con un Generador de Caracteres que decía: “La autoridad política lo dejó pedaleando” y “alcaldesa le ‘paró el carro’ a conductor de TV.

Página 12, por su parte, calificó la respuesta como “contundente” frente a un “comentario machista” de Neme. Así, apuntan a que la llamó “mamita, reduciendo su trabajo y su cargo político”.

Cadena Ser señala que el video en cuestión “ha corrido como la pólvora por redes sociales, aplaudiendo la reacción”. Asimismo, El Diario tituló con que la alcaldesa “respondió al machismo” de Neme.

Clarín, en tanto, recoge que la autoridad “con voz serena y hasta una sonrisa en su rostro, comenzó su exposición para dejar en claro su postura sin que le llegaran a hacer pregunta alguna. Su reacción, se volvió viral”.