Un momento de pequeña confrontación tuvieron esta mañana en Mucho Gusto el animador José Antonio Neme y la alcaldesa de Santiago Irací Hassler, toda vez que la autoridad recordó antiguos dichos del comunicador respecto a ella.

Semanas atrás, Neme se había referido a la jefa comunal como ‘Mamita’, a raíz de un reclamo de la ingeniera por la construcción de la Línea 7 del Metro por su comuna.

“Irací, mamita, o sea, de verdad, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en las Torres del Paine, en el Campo de Hielo Norte, yo digo ‘bueno ok’. ¡Estación Huilo-Huilo!. Yo le digo a la alcaldesa que si la Línea 7 va a parar en Huilo-Huilo, estoy de acuerdo con ella”, sostuvo en ese momento.

Esta mañana Hassler estuvo en el matinal de Mega, para discutir respecto a diversos temas relacionados a la comuna, y aprovechó de hacer sus descargos hacia el periodista.

“Yo creo que es importante José Antonio decirte que el movimiento feminista ha tenido una lucha importante contra la violencia de género, las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisiones, y con ello merecemos respeto, y yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puede llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es mi cargo”, sostuvo.

Ante esto Neme respondió: “No hubo un ataque personal, estábamos haciendo (…) ahora si usted se sintió ofendida…”.

“No soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací. Me puedes llamar por mi nombre o Alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular” Que buen parelé de carros de @IraciHassler a @jananeme en #MuchoGustoMega 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/No5NHznfMg — Ignacio 🌳 (@ignxcio) November 15, 2021

“No es que ‘yo me sentí’. Yo creo que las mujeres estamos en los espacios de decisión y no somos hijas ni somos mamis”, interrumpió visiblemente molesta la alcaldesa.

“En ese sentido, si usted toma y abraza ese discurso, de una ofensa generalizada, yo como soy hombre le pido las disculpas del caso. Si usted se molestó, usted y quienes representa”, dijo el comunicador segundos después.

“Es que no es sólo si ‘usted se molestó’, porque ahí le pone el ‘pero’, José Antonio, yo creo que hay una ofensa cuando dices ‘mi hija’, ‘mi mami’, ¿Qué es eso? Soy una autoridad pública y soy mujer, y por tanto creo que merezco un respeto como todas la mujeres”, agregó Hassler.

“Le encuentro toda la razón y no se me arruga un músculo para pedir perdón y disculpas cuando un grupo de personas se ha sentido ofendida por alguna cosa que haya dicho”, expresó el animador.

“Fue ofendida, no sólo se sintió, pero acepto la disculpa”, concluyó la alcaldesa.

Posteriormente inició la entrevista en el programa con la jefa comunal de Santiago, en la cual hablaron de un tema bastante sensible para aquella comunidad, como es la realización de Lollapalooza en el Parque O’Higgins.