La actriz Josefina ‘Pepi’ Velasco confesó que muy pequeña vivió un complicado estado de salud. “Me desahuciaron cuando tenía un año”, dijo.

Sus palabras llegaron en el programa Los 5 Mandamientos (Canal 13), conducido por Martín Cárcamo. En el espacio también compartió con su colega, la actriz Magdalena Max-Neef.

“Pasó hace mucho”, comenzó diciendo. En específico, hace unos 59 años. “Me desahuciaron cuando tenía un año. Nadie sabía lo que tenía y pasaba de hospital en hospital”, advirtió.

Sus síntomas, detalló luego, eran que “estaba deshidratada, estaba desnutrida, seca como una paja”. El diagnóstico: “tenía algo tan simple como ser celíaca”.

“En esa época no se sabía lo que era el celiaquismo (…) me trataron de hospital en hospital y el doctor le decía a mi mamá ‘dele fideitos’… gluten… Yo tenía así una guata (grande), me ponían unos vetidos bien repolludos, los ojos para afuera, bien seca. Me mandaron a morir a mi casa, no había nada que hacer“, agregó.

¿Qué es la celiaquía? La celiaquía, según la Clínica Mayo, “es una reacción del sistema inmunitario al consumo de gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno”. Así, el consumo de gluten afectaría al intestino delgado e impide, con el tiempo, que absorba algunos nutrientes. La institución médica apunta a que esto podría causar “diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón, anemia, y puede provocar complicaciones graves”.

La solución, narró, llegó cuando su padre la seguía llevando de un recinto asistencial a otro y se encontró, por casualidad, con una especialista.

“Mi papá me llevaba en brazos en un ascensor y una mujer me miraba… y mi papá, que era bien especial, le dice ‘¿qué mierda mira usted?’, entonces la señora le dice ‘discúlpeme, lo que pasa es que estoy mirando a su hija (…) soy doctora y creo saber lo que su hija tiene, llévemela a la consulta”, contó.

“Y me salvó la vida” luego de realizar el diagnóstico correcto, cerró.

Velasco es conocida por haber participado en teleseries de diversos canales nacionales. Martín Rivas, Valió la pena, Amanda y Perdona nuestros pecados son algunas de las producciones.